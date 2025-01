Cena romantica per Federica Pellegrini. Ma con la telecamera controlla la piccola Matilde a casa

Verona, 13 gennaio 2025 – Weekend pieno d’amore per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia è andata a cena in un ristorante stellato di Verona: Casa Perbellini – 12 Apostoli, un luogo storico. La Divina e il pesarese Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore di nuoto si sono concessi qualche ora insieme, grazie al prezioso aiuto dei nonni; il pensiero comunque è sempre alla loro figlioletta, Matilde, tanto che in una foto si vede che la coppia controlla la bimba a casa, mentre dorme sulla culletta, dalla telecamera. Bellissimi, golosi e instagrammabili i piatti dello chef Giancarlo Perbellini, che lo scorso novembre ha conquistato la terza stella Michelin; grazie al cuoco veronese, il ristorante è diventato il 14esimo ristorante tri-stellato d’Italia entrando nel gotha della ristorazione mondiale.

Una cena romantica

“E come sempre… grazie nonni”, ha scritto Giunta su Instagram, a corredo degli scatti. “Santi subito”, ha aggiunto la moglie, suscitando reazioni simpatiche e commenti divertenti da parte dei follower, come quella del cantautore Omar Pedrini. Lo stesso chef Perbellini, ovviamente contento della presenza della coppia vip, ha messo tre cuoricini. Come pure il ballerino Pasquale La Rocca, che ha aggiunto “belli”. La Pellegrini quest’anno ha conquistato anche il secondo posto a Ballando con le Stelle insieme a Pasquale La Rocca (il quale ha preso il posto prima di Angelo Madonia e poi di Samuel Peron). Giunta dopo la cena si è congratulato con lo chef e l’ha voluto ringraziare pubblicamente scrivendo sui social “splendida serata”. La Divina ha ribadito: “Serata indimenticabile”. D’altronde non poteva essere altrimenti in una location simile con dei piatti stellati per questa coppia innamorata. Come ha scritto la stessa Pellegrini, sempre elegantissima, è stato un “weekend full of love” (pieno d’amore). “Il 12 Apostoli, un luogo storico, un pezzo di cuore della città di Verona e dei veronesi. Qui ho mosso i primi passi da cuoco giovanissimo e oggi torno come chef patron. Per me è come tornare nel posto più bello del mondo dopo averlo girato quasi tutto”, si legge nella homepage di Casa Perbellini come introduzione dello stesso cuoco.

La più grande nuotatrice italiana

La Divina è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più capaci e longeve in assoluto nel suo ambito, specialista dello stile libero di cui è la primatista europea nei 200 e nei 400 metri. Nel 2019, dopo sette anni di amicizia e collaborazioni professionali, Matteo Giunta ha annunciato l’inizio della relazione con lei.