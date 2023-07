Federica Pellegrini e Matteo Giunta aspettano un bebè, l’annuncio su Instagram

Pesaro, 26 luglio 2023 – La Divina Federica Pellegrini e il suo bel marito (ed ex allenatore), il pesarese Matteo Giunta, sono in dolce attesa. La conferma ai rumors circolati nei giorni scorsi arriva sui social, con un video che mette il pancino in bella mostra.

Il post di Federica arriva intorno alle 14. Partendo dai complimenti all’australiana Mollie O’ Callaghan che proprio oggi le ha soffiato il record del mondo sui 200 metri stile libero. "Gara incredibile Mollie O'Callaghan, davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa...", scrive Federica su Instagram. La Divina appare nel video in cui la cosa che vuole dire all'australiana è, "Ce lo riprenderemo" scritto in inglese sulla pancia lievemente gonfia, che conferma le indiscrezioni su una sua dolce attesa. Il video dove appare anche suo marito Matteo, si conclude poi con bacio pieno d’amore.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta in dolce attesa, a sinistra la foto a Sabaudia postata dalla Divina, che aveva dato origini ai rumors di una sospetta gravidanza

Commenti a pioggia, tantissimi cuori, complimenti e auguri da parte dei tantissimi followers sparsi per il mondo. E tra questi, naturalmente, anche tanti amici stretti della coppia. Sportivi e non. Tra i primi a complimentarsi c’è il campione olimpionico, Gianmarco Tamberi.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati tra le coppie dello spettacolo più seguite e, pur mantenendo sempre una certa riservatezza, hanno iniziato a comparire più spesso sotto i riflettori, come del resto altre due coppie in parte ‘pesaresi’: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, ma anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas. E la notorietà della coppia ha acceso una sempre maggiore curiosità gossippara sulla loro intenzione a diventare genitori.

Così voci di Federica Pellegrini incinta si sono spesso susseguite sulle pagine delle riviste di gossip. Il tutto era partito da una foto “incriminata” che la stessa Pellegrini aveva postato sul suo profilo Instagram da una vacanza a Sabaudia. In molti avrebbero visto nelle sue forme una “pancia sospetta”, scatenando un rimbalzo social che in poco tempo è diventato virale. Ora però però arriva la conferma.