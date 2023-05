Federica Pellegrini e Matteo Giunta secondi a Pechino Express: “Siamo più forti insieme”

Bologna, 12 maggio 2023 - Tra i più amati di questa edizione di Pechino Express 2023, I Novelli Sposi hanno combattuto fino all’ultimo minuto conquistando il secondo posto. Nel testa a testa finale con Gli Italo Americani, altri alfieri della decima edizione del reality targato Sky, Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno avuto la meglio al tempio di Angkor, dove sono stati proclamati vincitori. Ma per molti degli spettatori a casa i veri vincitori sono stati Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sportivi dentro e fuori dalla vasca. Ripercorriamo alcuni dei momenti più importanti de I Novelli Sposi, protagonisti assoluti di questo Pechino Express.

Gli “Sposi Novelli” tornano a casa

Scrive Federica Pellegrini sui social “Tato. È stato un bel viaggio, di quelli che ci porteremo dentro e sulla pelle - ironizza, riferendosi al tatuaggio che hanno dovuto farsi in Cambogia. Abbiamo conosciuto un sacco di belle persone, da chi ci ha accompagnato ogni giorno trottando con noi (siamo stati l’incubo dei cameraman) a chi abbiamo incontrato sul nostro cammino e ci ha aiutato con una stanzetta, un passaggio o un pasto caldo, ad alcuni compagni di viaggio! Mancava la ciliegina, ma vabbè: onore ai vincitori! Torniamo a casa più forti di prima, ma questo forse non ci serviva”. Federica e Matteo si sono dimostrati da subito per quello che sono: sportivi, dunque competitivi, determinati e focalizzati al raggiungimento dei loro obiettivi. Molti concorrenti e spettatori a casa hanno avuto da ridire al riguardo, esortando la coppia a vivere il programma più come un viaggio, un’esperienza immersiva e non una partita costante. Peccato che per due sportivi la gara, l'esercizio e la disciplina restano il linguaggio prediletto, un modo di viversi il viaggio ed esprimersi al meglio. In fondo, ognuno ha messo in campo il proprio di linguaggio. Da Gli Italo Americani a Le Mediterranee fino a I Siculi, Le Attiviste, Mamma e Figlio. E la lista è lunga. Ognuno, a proprio modo, ha dato un prezioso contributo a questa edizione arricchendola di tantissimi particolari, e soprattutto scene indimenticabili.

Una coppia dentro e fuori dal reality

Per molti la loro è una coppia d’oro. Lei, di Mirano, la migliore nuotatrice italiana di tutti i tempi e campionessa olimpionica; lui, il suo allenatore di Pesaro che le ha permesso di vincere nonostante la grave perdita di Federica, Alberto Castagnetti, il suo storico tecnico. I due sportivi si amano dal 2018, ma soltanto dopo il ritiro della Divina dalla scena sportiva hanno ufficializzato. Dopodiché, la coppia è convolata a nozze il 27 agosto 2022 a Venezia.

Lo scontro con Le Mediterranee

Tra le scene più piccanti di questa edizione c'è sicuramente la lite tra I Novelli Sposi e Le Mediterranee. Carolina Stramare e Barbara Prezia, terze classificate a Pechino Express, hanno più volte espresso le loro opinioni su Matteo Giunta, a loro detta manchevole di certi “valori” che invece lui andrebbe dispensando in giro. Espressione che non è affatto piaciuta alla Divina, che sul finire della sesta puntata, lo scorso 13 aprile, si è lasciata andare ad un’iconica “minaccia”: “Ti accordio di altri 10 centimetri”

Novelli Sposi, tra battute hot e bacchettate

I telespettatori non hanno perso neanche una della lunga serie di battutine piccanti che sono scattate tra Pellegrini e il suo Giunta. Memorabile è la frase doppio senso di Matteo durante la finale, quando stava dipingendo da clown il volto della moglie. “Amore, se ti muovi te lo metto in bocca”. E subito la Divina è esplosa tra ghigni e imbarazzo.

D’altro canto, non sono sfuggiti neanche quei momenti di Federica Pellegrini in versione "moglie bacchettona" nei confronti del povero Matteo. Lampante è la scena di quando la Divina è caduta a terra, durante la seminifinale, torcendosi la caviglia. Il primo a farne le spese è stato proprio Giunta, che si è beccato subito un rimprovero: ““Non ti accorgi mai di un c*** di niente”. Insomma, la coppia ha davvero divertito il pubblico a casa scatenando il popolo del web. Fa sorridere il commento di utente su Instagram: “Matteo ha fatto davvero di tutto eppure hai avuto da ridire in varie occasioni. Sii più clemente, non è robocop”.

La nona puntata è stata molto critica per i due, considerando il brutto infortunio alla caviglia di Federica. “Per fortuna la lastra non ha dato niente di rotto e quindi ho la caviglia fasciata - ha spiegato la Divina a Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio all’inizio della finale di Pechino Express - È stata una slogatura pesante però riesco e quindi sono molto felice di essere qua”. “Il nostro obiettivo più grande era arrivare in finale e capire che siamo più forti insieme: la nostra vittoria personale l’abbiamo già avuta, ma ce la metteremo tutta per arrivare primi”, ha poi aggiunto.