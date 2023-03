Federica Pellegrini a Riccione per il party dei trent’anni di Alice Mizzau / Video

Riccione, 19 marzo 2023 - Federica Pellegrini 'anima' le notti riccionesi. Ieri sera l'ex campionessa olimpionica è stata a un party all'Autentico, un locale di tendenza in viale Ceccarini, per la festa di compleanno di un'altra nuotatrice, Alice Mizzau, come La Divina specializzata nello stile libero (video).

Federica Pellegrini alla festa di compleanno a Riccione

Alla serata hanno partecipato altri nuotatori della nazionale di nuoto, tra cui il riminese Simone Sabbioni. La Pellegrini si è presentata con il marito, il pesarese Matteo Giunta, con cui è reduce dall'esperienza in tv con il reality "Pechino Express". Proprio a Riccione, nel novembre 2021, ha disputato, e naturalmente vinto, la sua ultima gara: i 200 stile libero in vasca corta.

Agli invitati al compleanno della Mizzau, che ha festeggiato i 30 anni, è stata una riservata una saletta tutta per loro. Ma la Pellegrini, subito riconosciuta dagli avventori del locale quando è entrata, non si è risparmiata, salutando i fan e posando per qualche selfie. Pellegrini e Mizzau sono buone amiche e Federica ha dedicato vari post sui social alla serata e una dedica speciale: “Benvenuta nei 30!”.