I segreti di Federica Pellegrini, la campionessa si confessa in tv

Bologna, 20 giugno 2023 – Federica Pellegrini è stata la protagonista della seconda puntata de “L’Avversario”, il nuovo programma targato Rai 3 condotto da Marco Tardelli, campione del mondo di Spagna ‘82.

Dalla bulimia alle crisi di panico in vasca, fino alla voglia di mollare tutto dopo la scomparsa dell’allenatore Castagnetti, le confessioni della Divina del nuoto scorrono sulle immagini della sua straordinaria carriera sportiva fatto di grandi successi e sconfitte inaspettate.

Dalla prima gara importante vinta a Livorno nel 2004, quando agli assoluti ha fermato il cronometro sul miglior tempo al mondo dell’anno nei 100 metri stile, fino all’addio al nuoto nel novembre del 2021 e in mezzo l’argento alle Olimpiadi di Atene, i record del mondo e l’oro di Pechino: una storia di forza e fragilità.

La piscina e la paura dell’acqua

L’incontro con l’acqua per Federica non è stato semplice: a soli cinque mesi i corsi di acquaticità in vasca insieme al padre Roberto, poi le lezioni con un’insegnante esigente ma lei non ne voleva sapere di mettere la testa sott’acqua. Un feeling, quello con il nuoto, che ha fatto fatica a sbocciare, intervallato anche da un anno di ginnastica artistica verso i cinque anni, ma che poi ha portato Federica sul tetto del mondo.

L’avversario da battere: la bulimia

Ma l’avversario da battere per la Divina per un periodo non è stata l’acqua e nemmeno le altre nuotatrici, ma la bulimia durante gli anni di Milano, come raccontato anche nella sua recente autobiografia ‘Oro’.

“Mia mamma che non mi vedeva da mesi, quando mi ha visto in televisione ha subito capito che c’era qualcosa che non andava. Nei due anni dopo le Olimpiadi il mio avversario più grande è stata la bulimia. Mangiavo quantità di cibo incredibili e poi arrivavano i sensi di colpa e mi liberavo di tutto quel cibo. Era tutto molto malato” dice Federica riguardando la gara e le interviste dopo l’argento ai Mondiali di Montreal 2005.

Il successo e il gossip

Dopo le lacrime di Montreal, Federica cambia città e allenatore, trasferendosi a Verona per essere seguita da Alberto Castagnetti, e ritrova il sorriso. "In tutta la mia storia ho sempre attratto gli stronzi, Alberto lo era. Mi massacrava in allenamento così tanto che non avevo modo di pensare ad altro”.

Alla fine Alberto, con i suoi modi duri ma protettivi, è stato un secondo padre per Federica, come ammesso durante la puntata da Cinzia Lionello, la madre della campionessa.

Una cura che funzione e dà i suoi frutti: ai Campionati Mondiali di Melbourne del 2007 Federica a sorpresa firma il suo primo record mondiale nella semifinale dei 200 metri stile libero ma in finale viene battuta dalla rivale, in acqua e in amore, Laure Manaudou.

Ripensando alla relazione con il collega Luca Marin, Federica dice: “Ho fatto tanti casini, ma a quell’età ci sta. Se avevo conosciuto la tensione mediatica, quella del gossip è più fastidiosa perché ti seguono dappertutto”. Una vita privata vissuta sempre più sulle pagine dei giornali dalla fine con Marin e l’inizio della lunga storia d’amore con un altro campione di nuoto: Filippo Magnini.

Le crisi di panico

L’avversario più intimo, la paura dell’acqua, si ripresenta nel 2008 a pochi mesi dalla conquista dell’oro alle Olimpiadi di Pechino. Si manifesta per la prima volta a novembre nella piscina di Genova durante la gare sugli 800 metri ai campionati italiani. La crisi di panico, l’aria che manca e le fughe dal blocchetto poco prima dello start, un momento complicato per Federica che, supportata da Alberto e dallo psicologo, non molla il colpo.

"E’ stato molto doloroso, ma prendere confidenza con le crisi di panico durante gli allenamenti mi ha permesso di poterle fermare quando arrivavano. A Roma (ai Mondiali del 2009) il mio avversario più grande non erano le avversarie ma io. Mi sono detta: ti stai raccontando solo un sacco di cavolate ora vai in acqua e nuota”.

Il lutto e la voglia di smettere

Dopo i due ori mondiali, nei 200 e nei 400 metri stile libero entrambi dominati con tempi strepitosi, il periodo più difficile: Alberto Castagnetti muore dopo un delicato intervento al cuore il 12 ottobre 2009.

"Ho pensato di smettere perché non potevo immaginare di riuscire ad andare avanti senza di lui. Ma dovevo reagire per cercare di non buttare via tutto quello che avevamo costruito”, confessa Federica durante l’intervista con Marco Tardelli.

Ma dopo diversi anni di turbolenze alla ricerca di una nuova guida tecnica all’altezza, le vittorie sono tornate grazie al nuovo allenatore, e oggi anche marito, Matteo Giunta, nonché cugino dell’ex Magnini. E’ lui a portarla alla conquista della medaglia d’oro ai mondiali di Budapest nel 2017 e alla sua prima vittoria contro Katie Ledecky, la sua più grande rivale, chiudendo il cerchio di una carriera straordinaria.