Federica Pellegrini mette in vendita i suoi cimeli: dai costumi alle scarpe. “Il ricavato ad Abeo, vi aspetto”

Verona, 16 gennaio 2025 – “Domani, venerdì 17 gennaio, apriremo sul mio profilo kikkafede88 su Depop una raccolta fondi dove metterò in vendita praticamente un pezzo della mia vita tra sport, costumi, cuffie, occhialini, giacche, cappotti, scarpe…tante scarpe. E sono contentissima perché tutto il ricavato, tutto tutto tutto, andrà in beneficenza, sarà devoluto ad Abeo, una realtà che io veramente ho a cuore da tanti anni. Poi abitando a Verona si sente tantissimo, soprattutto qui sul territorio”. È l’appello lanciato da Instagram da Federica Pellegrini. Ha condiviso un video in cui si spiega cos’è Abeo.

Federica Pellegrini mette in vendita i suoi cimeli sportivi e di moda: dai costumi alle scarpe, oltre a giacche e cappotti e tanti accessori

Si tratta di un’associazione di volontariato che dal 1988 segue i bambini malati di cancro e le loro famiglie; supporta moralmente e materialmente chi non ne ha le possibilità offrendo, oltre agli appartamenti in uso gratuito, attività ludiche e che possono essere utili se non necessarie per il recupero della vita sociale. “Sono qua per raccontarvi un evento speciale - spiega il referente dell’associazione – che vedrà come protagonista Federica Pellegrini, la nostra più grande nuotatrice di tutti i tempi. Metterà in vendita 150 tra capi e oggetti”.

Abeo (Associazione bambino emopatico e oncologico) è l’associazione di riferimento per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, per il quale svolge attività di raccolta fondi e di sostegno alle famiglie di bambini affetti da tumori e leucemie.

Federica Pellegrini (da Instagram)

“Siate in tantissimi – ribadisce la Divina - perché ovviamente più riusciamo a ricavare e più siamo felici. Poi nei giorni subito successivi ci sarà la consegna di tutto quello che andremo a raccogliere domani. Ci vediamo domani dalle 10 in poi. Se non riusciremo a finire di pubblicare gli oggetti domani, andremo avanti anche sabato, sempre su Depop sotto il profilo kikkafede88. È un profilo che io già utilizzavo ma ovviamente domani tutto quello che acquisterete andrà tutto devoluto direttamente ad Abeo. Arriveranno a raccolta delle mie amiche a casa. Negli anni, ogni anno, cerco di aderire a una raccolta fondi seria dando in beneficenza oggetti, cimeli, occhialini, costumi di gare importanti. Quest’anno ho deciso di farlo a casa. Quindi domani arriveranno delle mie amiche e dalle 10 cominceremo a postare da casa tutti oggetti per me importanti ma anche un po’ frivoli, perché no. Ci saranno delle fasce di prezzo che spazieranno tantissimo. Quindi ognuno può veramente fare la differenza anche con pochissimo, e sono contenta perché tutto il ricavato di questa vendita di beneficenza andrà ad Abeo. Mi raccomando, siate in tanti!”. Tra i video condivisi dalla Pellegrini ce n’è uno con il marito Matteo Giunta con i quattro amici a quattro zampe al guinzaglio, mentre lei porta il passeggino della piccola Matilde. La famiglia sempre al completo, con i quattro cani di razza bulldog francese Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.