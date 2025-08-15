Fermo torna al Medioevo per il palio. Oggi la Cavalcata dell’Assunta

Rievocare a Fermo vuol dire rivivere, significa indossare le vesti del passato per renderlo vivo e presente. La Cavalcata dell’Assunta è la rievocazione storica più antica d’Italia, ogni anno riporta in vita il corteo, le celebrazioni religiose e i tornei legati, fin dal 1182, alle festività patronali della Madonna Assunta. Oggi è il giorno più lungo, il tempo in cui le dieci contrade cittadine si ricompongono, ricostruiscono la sfilata con oltre mille figuranti, attraversando la città per aspettare la corsa dei cavalli. Il vice sindaco e assessore con delega alla Cavalcata dell’Assunta Mauro Torresi parla di oggi come dell’ultimo atto di un film che in realtà va in scena tutto l’anno, con il lavoro attento e partecipe dei contradaioli, a coinvolgere giovani, a tramandare un profondo senso di appartenenza. Tra le grandi novità di quest’anno spicca la media partnership con la Rai regionale, un altro grande passo per rafforzare la promozione in tutte le Marche, in onda nei prossimi giorni la manifestazione in differita. "Ci siamo fatti conoscere molto, già l’anno scorso abbiamo collaborato con Rai international – ha detto il vicepresidente dell’ente Cavalcata Roberto Montelpare –: è importante per noi anche stabilire dei rapporti di scambio con le realtà cittadine, come le scuole, per far sì che la tradizione non si spenga mai". Il regista della Cavalcata, Adolfo Leoni, definisce le Contrade veri e propri presidi della città: "La Contrada ha il potere di intessere un rapporto popolare e di ricostruire la solidarietà. La politica deve capire l’importanza di questo presidio che ha bisogno di un supporto, ovvero un investimento ’a vincere’".

Il programma di oggi prevede alle 10, il solenne pontificale in cattedrale, alla presenza del vescovo Rocco Pennacchio, per rendere ancora una volta omaggio alla Vergine Assunta. Nel pomeriggio, dalle 15, il lento sfilare del corteo, tra famiglie nobili e popolani, corporazioni e nobili, per un tuffo vero nel medioevo curato nei dettagli. Dalle 17 le contrade si contenderanno il prezioso palio, dipinto dal maestro Michele Ferrari che spiega: "Ho deciso di porre in primo piano i cavalli, che però rimangono in oscurità, in alto, nel cielo illuminato, c’è la Madonna Assunta. Maria tende una mano sul Duomo e su tutta la manifestazione, che non rappresenta solo un periodo di festa ma un momento dedicato alla sacralità, in cui si riscoprono le radici della città. Viene celebrata una cultura che appartiene a tutti, anche a me che vivo lontano da Fermo".

I dieci cavalli sono pronti, i contradaioli tengono stretti i loro colori, Fermo torna nel Medioevo e vive il suo giorno più luminoso.

Angelica Malvatani