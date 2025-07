Ferrara, è qui la musica. Arrivano i Judas Priest

Continua la carrellata di grandi ospiti al Ferrara Summer Festival, che sta riscaldando piazza Ariostea. Dopo i grandi live dei Massive Attack e il rock che riporta direttamente agli anni Sessanta dei Lynyrd Skynyrd è tutto pronto, questa sera, per l’atterraggio di un’altra band mitica, i Judas Priest: per loro, quella di Ferrara è l’unica data italiana. L’occasione è il loro Shield of Pain Tour.

Con oltre 50 anni di carriera, la band britannica è considerata una delle colonne portanti dell’heavy metal mondiale, grazie a dischi iconici come British Steel e Painkiller. In apertura, sul palco saliranno Warlord e Phil Campbell & the Bastard Sons, per una serata ad altissimo tasso di decibel e pura storia del rock. E gli ospiti della rassegna non sono certo finiti: fra le prossime date c’è anche Tananai, in arrivo l’11 luglio.