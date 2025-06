Ferrara Sotto le Stelle: dal deserto al post punk

Una line up stimolante e originale, all’insegna della qualità e della curiosità artistica, per fondere un respiro internazionale a un’attenzione alla migliore musica italiana. Scalda i motori Ferrara Sotto le Stelle, arrivata alla sua 29esima edizione. Da oggi a domenica il palco nel Cortile del Castello Estense ospita i livei di alcuni degli artisti puù interessanti del momento, da Ani DiFranco a Marco Castello, dagli Offlaga Disco Pax, a Stereolab e Tinariwen fino a Laura Agnusdei e Thomas Les Vache.

Nel dettaglio, a inagurare i concerti stasera saranno gli Stereolab che presentano il nuovo album ’Instant Holograms On Metal Film’ uscito il 23 maggio. Pietra miliare del panorama musicale degli Anni ’90, con una miscela di indie rock, pop, bossa nova e art rock, il gruppo sperimentale franco-britannico arriva in Italia a tre anni di distanza dall’ultima volta. Ad anticipare la loro esibizione, la compositrice e sassofonista emiliana Laura Agnusdei con il suo ultimo lavoro ’Flowers Are Blooming In Antarctica’: un disco che segna una svolta nella sua carriera e analizza il nostro rapporto con il pianeta Terra.

Domani, 11 giugno, unica data italiana del sinuoso desert blues dei Tinariwen. Cantori maliani della ribellione, simboli della resilienza del loro popolo, con un sound magnetico al tempo stesso pionieristico e radicato nella tradizione, la band tuareg ha conquistato i palcoscenici più prestigiosi. Apre la serata Adriano Viterbini con uno show unico in cui il blues si fonde con la musica africana grazie all’utilizzo di strumenti acustici e elettrici.

Giovedì poi spazio al sound travolgente e allo sguardo ironico e dissacrante di Marco Castello. Tra i talenti più originali in circolazione, arriva a Ferrara per un concerto già sold out con il suo ultimo disco ’Pezzi della sera’, che ha riscosso un enorme successo nel mondo indipendente.

Venerdì 13 giugno invece è la volta dei Porridge Radio: band britannica tra post-punk e indie rock che presenta l’ultimo album ’The Machine Starts to Sing’ in una delle tre date italiane per il tour di addio alle scene. Prima di loro la voce scura e viscerale di Lamante con il suo disco d’esordio ’In memoria di’.

Ma siamo già al weekend di Ferrara Sotto le Stelle con la serata di sabato 14 sold out per gli Offlaga Disco Pax, uno dei ritorni più attesi della musica italiana. Il gruppo reggiano fa rivivere a vent’anni dall’uscita, l’iconico album ’Socialismo tascabile (prove tecniche di trasmissione)’: un disco che ha lasciato un segno nella musica alternativa italiana.

Dopo il concerto, dj set gratuito di Thomas les Vaches. La rassegna chiude domenica 15 giugno lasciando il palco alla cantautrice statunitense, icona femminista e madre del movimento DYI (etica nata all’interno del movimento punk) Ani Difranco con il nuovo album ’Unprecedented Sh!t’, che segna una profonda evoluzione artistica e personale e che cattura l’essenza dei tempi in cui viviamo, affrontando tematiche come la pandemia, il degrado ambientale e le strutture patriarcali, analizzando il modo in cui interagiamo e rispondiamo a queste crisi globali. In apertura, la poesia del pianoforte e del violino del duo Gracie and Rachel.

red. spet.