Ferzan Ozpetek si fa in quattro

Intensa giornata emiliana per Ferzan Ozpetek che oggi presenterà il suo ultimo film Diamanti in quattro sale, a partire dalle 18 al cinema Alcorso di Reggio Emilia, per poi spostarsi alle 19.45 al cinema Victoria di Modena. Ecco poi due saluti a Bologna, rispettivamente al cinema Fossolo in apertura alle 21.15 e al cinema Chaplin al termine della proiezione delle 21.15. Appena arrivato nelle sale, il film è un grande omaggio alle donne con un cast maestoso, a partire da Luisa Ranieri, Jasmine Trinca e Stefano Accorsi.