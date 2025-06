Festa Artusiana a Forlimpopoli. Il paese celebra il suo Maestro

Ha preso il via ieri la 29ª edizione della Festa Artusiana di Forlimpopoli (Forlì-Cesena), che animerà ogni sera fino a domenica 6 luglio la città natale di Pellegrino Artusi, il padre della cucina domestica italiana.

Ad aprire il programma della seconda giornata, oggi alle 19 a Casa Artusi, sarà Maurizio Carucci, cantante degli Ex-Otago, che presenterà il suo libro ‘Non esiste un posto al mondo: la storia di Cascina Barban’. Alle 20 il Premio Marietta 2024 Gianni Di Lorenzo (il titolo è assegnato dalle Mariette, le cuoche di Casa Artusi che prendono il nome dall’assistente del grande gastronomo) terrà uno show cooking nel cortile delle scuole De Amicis, giusto in tempo per assistere all’incoronazione del nuovo re dei cuochi dilettanti, che scaturirà dalla finale in corso durante la giornata.

Se alle ore 19 aprono i 35 ristoranti che animano la manifestazione, alle 20.45 c’è l’inizio degli spettacoli sparpagliati per il centro storico del paese: dalla giocoleria di Berto di Strada al jazz del Black Coffee Trio, alle battute del ‘Cialtronight’ di Andrea Vasumi. Il tutto in ‘salsa artusiana’ con mercatino di prodotti tipici, convegni sull’Intelligenza Alimentare e visite ‘gustose’ ai reperti archeologici.

Matteo Bondi