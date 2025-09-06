Festa per il sapore della tradizione. Nel borgo il ciauscolo da scoprire

Oggi e domani Sarnano ospita la festa del ciauscolo. Al tipico salume, principe dei prodotti tipici marchigiani, la cittadina dell’entroterra maceratese dedica una due giorni fatta di show cooking, degustazioni e musica. Il ciauscolo è un affettato a metà tra un salame e una salsiccia, dalla consistenza morbida e un sapore deciso. La festa che Sarnano gli dedica è arrivata alla sesta edizione e, presentata dal sindaco Fabio Fantegrossi, dall’organizzatore Donato Bevilacqua, dal presidente dell’Unione montana Giampiero Feliciotti, dagli sponsor e dal direttore di Tipicità Angelo Serri, metterà in dialogo i visitatori con i numerosi produttori di norcineria che porteranno i loro stand. Si proporranno ricette a base di ciauscolo e salame spalmabile ma anche fritti, panini gourmet, pizza, hamburger, crescia, dolci e crêpes. Tra convegni, incontri, degustazioni e musica tradizionale il centro della cittadina sarà reso vivo anche da visite guidate e aree dedicate ai più piccoli.

Nel cartellone degli appuntamenti si inseriscono anche le attività targate Confartigianato, che conferma il suo immancabile ’Aperigusto’, con trenta locali tra bar, ristoranti, agriturismi, hotel ed enoteche che prepareranno piatti tipici ed aperitivi a base di ciauscolo e salame spalmabile. Ci sarà uno spazio per le eccellenze marchigiane in piazzale Lamarmora, con undici stand da cui acquistare prodotti di qualità del territorio: miele e olio, pasta e vino di visciola, confetture e dolci, ma anche prodotti di cosmesi naturale. Saranno proposte due passeggiate nel cuore del centro storico di Sarnano tra vicoli, piazze e panorami suggestivi alla scoperta di storia, arte e curiosità del borgo.

Il segretario di Confartigianato Giorgio Menichelli ha rimarcato che "Sarnano ha una forte identità turistica, che con questa festa guadagna anche dal punto di vista della Dop economy, con i prodotti tipici delle aree interne valorizzati e il turismo che con questi eventi riprende linfa". Donato Bevilacqua, amministratore dell’associazione organizzatrice, La ricreazione, racconta che "i protagonisti sono i produttori, con cui chi verrà a Sarnano potrà confrontarsi. Il territorio viene finalmente promosso, visto che per anni le aree interne sono state lasciate indietro. Per riformare il turismo in questa regione bisognerebbe partire dalle comunità e i loro prodotti tipici, come appunto il ciauscolo". Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione montana, ha ricordato che "il ciauscolo racchiude la storia antropologica della mezzadria, che è la radice di questa regione". Il direttore di Tipicità Angelo Serri ha ribadito che "il turista vuole conoscere il territorio nelle sua sfaccettature. Ora questa festa rientra nel Gran Tour delle Marche, un prodotto di questo tipo non poteva mancare".