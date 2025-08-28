Festival della cultura sportiva. Fari puntati su Belinelli e Trincia

Torna a Rimini il Festival della cultura sportiva, l’evento che dal 4 al 7 settembre unirà attività fisica e divulgazione, tra incontri, tornei e sessioni di allenamento. Tra gli ospiti l’ex cestista e unico italiano a vincere l’Anello dell’Nba, Marco Belinelli e il giornalista e podcaster Pablo Trincia. Una quarta edizione che coinvolgerà il cinema Fulgor, cuore pulsante dell’evento e altre location sparse per la città. Saranno tantissimi i relatori presenti nel cinema caro a Fellini. Si parte venerdì 5 proprio con Trincia (ore 20) che, assieme all’ex calciatore della Juventus Michele Padovano, racconterà della triste vicenda di Denis Bergamini. Ad aprire la serata saranno alle 19 gli atleti Daniele Cassioli e Monica Priore.

Il giorno dopo, alle 20, sarà il turno di Marco Belinelli. Prima di lui andrà in scena uno speech sullo sport femminile con l’ex ct della nazionale maschile di pallavolo, Mauro Berruto, che salirà sul palco insieme a Elena Miglietti e la capitana della Consolini volley, Serena Ortolani. Infine domenica 7 alle 10 sarà possibile ascoltare Michele Graglia e Najla Aqdeir. Si parlerà di corsa, fatica e superamento dei propri limiti. Gli altri appuntamenti si perderanno per la città, dal centro storico ai campi sportivi a due passi dal mare. Giovedì 4 dalle 19, ai Giardini dei Palazzi dell’Arte, è in programma il talk Tutti gli eventi portano a Rimini, realizzato in collaborazione con Ieg. Il 5 e il 6 (ore 17,30) la libreria Feltrinelli di Rimini ospiterà rispettivamente le presentazione di: Oltre il Sogno di Fabrizio Monar e i Sempre ovunque, contro chiunque. Vita di un fighter di Mma; insieme agli autori Daniele Manusia e Alessio di Chirico. Dalle parole al movimento: la giornata di sabato 6 partirà già alle 8.45 nella Piazza Sull’Acqua con la lezione di yoga condotta dall’insegnante Elena Piscaglia. A seguire allenamento total body curato della personal trainer ed influencer Martina Baiardi. Nel pomeriggio, dalle 15, le attività sportive proseguono al Moab Court di piazzale Kennedy, dove andrà in scena la terza edizione del torneo misto di pallacanestro, riservato alle ragazze e ai ragazzi delle giovanili di Rbr. Domenica 7 infine la community run, corsa benefica con partenza alle 11.30 alla piazza sull’Acqua e un volley clinic dalle 9 alle 12 alla Casa del Volley a Villaggio Primo Maggio. "La Regione è parte sempre più attiva in questo progetto – ha detto l’assessora regionale Frisoni –. Questa rassegna si inserisce in un settembre ricco di eventi per la Romagna".