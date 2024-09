Fiction su Leopardi e thriller di Avati. I film delle nostre regioni al Lido

Anche Emilia-Romagna e Marche sul tappeto rosso lagunare da martedì scorso. Grandi maestri, animazione e capolavori ritrovati, a cui si sommano diverse attività collaterali per gli operatori, arricchiranno una presenza che ha come grande ambasciatore felsineo il nuovo film L’orto americano di Pupi Avati, fuori concorso, che il 7 settembre chiuderà l’ottantunesima Mostra del cinema di Venezia.

Ma ecco i titoli, nelle tante sezioni. Nella Settimana internazionale della critica arriva Playing God, cortometraggio di animazione dei giovani Matteo Buran e Arianna Gheller, produzione italo-francese firmata dalla casa bolognese Studio Croma e da Autour de Minuit, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un ’dark drama’ in cui, in un atelier immerso nell’ombra, abitato da centinaia di creature d’argilla deformi, un misterioso scultore plasma il suo ultimo capolavoro, infondendo in esso la vita. Nella sezione Orizzonti sbarca Familia, la seconda fatica del regista Francesco Costabile, che vive e insegna a Bologna, già al Lido con l’esordio Una femmina. Maura Delpero, altra bolognese, sarà invece in gara per il Leone con il suo lungometraggio Vermigliò. Ritorna al Lido – selezione ufficiale, fuori concorso – anche Marco Bellocchio, con Se posso permettermi – capitolo II, ’sequel’ dell’omonimo corto realizzato dal maestro di Bobbio nel 2019 e che, ancora una volta, ha coinvolto i suoi allievi del corso di formazione Cinematografica, Fare Cinema. Al Lido ci sarà anche anche il ravennate Yuri Ancarani con il cortometraggio Il tappeto verde.

Tra le presenze eccellenti a Venezia 81 non poteva mancare la Cineteca di Bologna che presenterà il capolavoro di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, nel cinquantennale del cult che sarà in concorso nella sezione Classici, con una stupenda versione restaurata in 4k. Tra l’altro, fino al 7 settembre, grazie a una collaborazione con Ferrara Città del Cinema, le grandi affiches cinematografiche di Anselmo Ballester, capostipite dei pittori di cinema, saranno visibili alla Sala della Laguna. Da Bologna, infine, ecco affacciarsi in Laguna la casa di distribuzione IWonder che, quest’anno, ha in gara vari film (tra cui Peacock di Bernhard Wenger, Coppia aperta quasi spalancata di Federica di Giacomo e La scommessa – Una notte in corsia di Giovanni Dota) lancia ’Casa IWonder’ negli spazi del Ristorante Valentino, luogo di incontro per i registi e gli interpreti dei film, i media e i protagonisti dell’industria cinematografica.

Dall’Emilia-Romagna alle Marche. In anteprima assoluta all’81a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, verrà presentata la serie Leopardi. Il poeta dell’Infinito. La serie, prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com e girata lo scorso anno a Recanati, è diretta da Sergio Rubini. Nella sezione Orizzonti, dopo Invelle di Simone Massi. le Marche tornano in concorso con un progetto autoriale che celebra la tradizione unica dell’illustrazione e animazione della regione: Il burattino e la balena, cortometraggio d’animazione di Roberto Catani, co-prodotto da MIYU e Withstand.