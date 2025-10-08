Film, mostre e racconti dai margini. Le voci contro l’indifferenza

Ha preso il via ieri e proseguirà fino al 12 ottobre, a Bologna, il WeWorld Festival, film e racconti dai margini del mondo. Una manifestazione di cinema sociale con un ricco programma di eventi, fotografia, proiezioni e incontri pensati per stimolare riflessione, confronto e cambiamento. La rassegna, gratuita e aperta a tutti, si svolge in vari luoghi della città: nei cinema Lumière e Modernissimo, al Das-Dispositivo Arti sperimentali, al Mercato Ritrovato, ad Adiacenze e a Vag 61.

’Sentire è un atto politico’, è il tema di questa seconda edizione, che affronta l’urgenza di riscoprire l’empatia in un’epoca segnata da crisi dimenticate, conflitti normalizzati e ingiustizie strutturali. Moltissime le anteprime bolognese e ben cinque anteprime nazionali: The Travellers, Little Syria (in collaborazione con Middle East Now), Abo Zaabal 89, When Harmattan Blows, Until the orchid blooms.

Protagonista di questa edizione è la fotografia, che ha visto ieri sera il taglio del nastro ad Adiacenze, vicolo Spirto Santo, della mostra: ’Volti e racconti dal Mali’ con il progetto fotografico ’Baara. Ivolti del lavoro a Bamako’ di Niccolò Rastrelli (nelle foto), che con le sue foto ci porta a Bamako, la capitale del Mali, offrendo un ritratto corale della vita lavorativa nella città, mettendo in luce le difficoltà delle persone sfollate, interne, escluse dal mercato del lavoro. Il secondo progetto ’Germogli di Futuro’ è del fotografo maliano Tiecoura N’Daou. Le sue immagini, scattate tra aprile e giugno 2025, mostrano la regione di Bandiagara, dove migliaia di persone sono fuggite dai conflitti nel nord del paese.

Ma oggi il festival di WeWorld (che è soprattutto un’organizzazione umanitaria attiva in 20 Paesi) entra nel vivo con le proiezioni cinematografiche. Al Lumière alle 17,30 il documentario realizzato da WeWorld ’Everyday in Gaza’ di Omar Rammal e Sulaiman Hejji, a seguire ’Voyage a Gaza’ di Piero Usberti.

Alle 19,30 ’My sextorsion diary’ di Patricia Franquesa, docu-thriller che esplora la fragilità della privacy nell’era digitale, trasformando un’esperienza personale di sextortion in un potente atto di resistenza. Il film si interroga sul rapporto tra corpo, tecnologia e giustizia mancata, evidenziando la forza della cura come un vero atto di ribellione. Ci sarà un dibattito con la regista.

La giornata si chiude alle 21,30 con ’Yintah’ di Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano. La storia del diritto degli indigeni alla gestione e alla sovranità sui propri territori. In apertura screening off del progetto fotografico ’Changemakers’ di Camilla Miliani.

Il clima sarà invece al centro della giornata di domani.