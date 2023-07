Fiordaliso operata d’urgenza per peritonite: come sta la cantante piacentina

Piacenza, 2 luglio 2023 – La cantautrice piacentina Marina Fiordaliso è stata operata d’urgenza per peritonite. L’annuncio l’ha dato lei stessa sul suo profilo Instagram, correlando la notizia con una sua foto dal letto d’ospedale.

"Essere operata d’urgenza stanotte x una peritonite?? Fatto – ha scritto sul social network –. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi #tornopresto comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i ggiovani”.

La cantante 67enne, conosciuta nel panorama musicale italiano grazie alla sua voce molto potente e al timbro rauco per cui da alcuni è stata anche paragonata a Loredana Berté, sembra stare bene, nonostante la degenza in ospedale.

I commenti di solidarietà

Tanti i commenti di vicinanza e solidarietà da parte dei followers, ma anche di altre personalità del mondo dello spettacolo alla cantautrice nota per brani quali "Una sporca poesia”, "Oramai”, ma anche "Non voglio mica la luna", con cui ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo.

“Cara Marina ma cosa mi dici ….. forza riprenditi al più presto sei una roccia TVB", ha commentato Carmen Russo. “Marina, tornerai presto in piedi! Sei una roccia!”, da parte di Sandra Milo. E poi Laura Pausini: “Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte”. Ma Stefano Fresi: “Fiorda, un bacio enorme”, Paola Perego: “Una ragazzina”, o Marco Carta: “È successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto”.

Peritonite: cos’è

Il peritoneo è il sottile strato di tessuto che si trova all’interno dell’addome e che circonda e protegge gli organi di quella zona del corpo, quindi per esempio lo stomaco e il fegato. Quando questo tessuto si infiamma, il più delle volte a causa di un’infezione batterica o fungina, si ha la peritonite. È quindi un’infezione, per cui bisogna intervenire il prima possibile, perché può anche diffondersi nel sangue e successivamente negli organi.