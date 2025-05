Fiori d’arancio per Cerioli e la sua Arianna

La storia d’amore ha decisamente superato quel piccolo schermo in cui era sbocciata. Si sono sposati in provincia di Pisa Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex concorrenti di Uomini e donne, volti televisivi e influencer seguitissimi sui social. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana, dunque, anche se Cerioli è originario di San Lazzaro, nel bolognese. Classe 1989, ha partecipato al programma di Maria De Filippi come tronista e a Temptation Island come tentatore. Ma proprio a Uomini e donne è scoccata la scintilla: Arianna infatti era la corteggiatrice. Oggi la coppia ha una bambina, che ha portato le fedi durante la cerimonia che si è svolta a Villa Badia, nel comune di Buti: qui è proseguita anche la festa nuziale, con tanti amici presenti. Fra i momenti della serata, anche i fuochi d’artificio e il bagno in piscina.

"Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo", ha detto lo sposo sull’altare durante la cerimonia. "Tu per me sei tante cose, sei presenza anche quando siamo lontani– ha pronunciato invece Arianna –. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile".