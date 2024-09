Fra mare e antichi borghi. E le tartarughe sono star

Continua la gallery della vostra estate, in questi ultimi giorni – per molti– di vacanza. Maria Luisa e Francesco da Marina le hanno trascorse a Marina di Ravenna. Poco distante, al Bagno Marisa di Marina Romea, sono state invece liberate due tartarughe Margot e Havana rimaste impigliate in una rete a Cesenatico poi curate da Cestha: una lettrice ci ha mandato lo scatto del ritorno in mare, tra i saluti di bambini e autorità. E se Marco manda una foto della "fantastica vacanza con mia figlia a Pola, Croazia", c’è chi ha preferito l’Appennino. La foto di Paola Giovannini arriva dal Torlaino, antico borgo nel territorio di Lizzano in Belvedere, e troviamo Lorenzo, 6 anni ed Evelina, 95. Ma anche Sara, Alessandro, Stephen, Alberto, Matteo, Graziella, Maria, Marta e il cane Ambra. Il portale della casa è datato 1786, la facciata è stata restaurata, mentre la storica fontana è ancora in attesa di tornare in funzione.