Fra Milo Manara, Fellini e Superman. Il fumetto torna a colorare la Riviera

Rimini si prepara a trasformarsi in un grande fumetto a cielo aperto con l’arrivo di Cartoon Club, il festival dedicato all’animazione, giunto alla sua 41esima edizione. Dal 13 al 20 luglio la città sarà animata da proiezioni, narrativa illustrata, games, incontri, laboratori, mostre, masterclass e spettacoli diffusi tra mare e centro storico. Dal 17 luglio, piazzale Fellini ospiterà poi RiminiComix, la mostra mercato dedicata a fumetti, cosplay e videogiochi, con ospiti da tutto il mondo. Tra i più attesi: Giorgio Vanni, voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, la cosplayer Yuriko Tiger e le Winx. "Un festival che unisce varie anime – spiega la direttrice artistica Sabrina Zanetti –. Quest’anno abbiamo ricevuto molte opere realizzate con l’intelligenza artificiale, alcune molto interessanti, ma per questa edizione abbiamo scelto di non includerle. Dal prossimo anno ci sarà una categoria dedicata".

Le proiezioni in concorso, arrivate da tutto il mondo, saranno valutate da una giuria di esperti e da quest’anno anche dal pubblico che parteciperà all’evento. Il manifesto ufficiale è firmato da Milo Manara, che rende omaggio a Rimini e all’amico Federico Fellini. Il legame tra i due sarà raccontato nella mostra Di sogni e di segni, al Museo della Città. Sempre qui, anche la mostra Fair play, mentre Augeo Art Space ospiterà Simona Bursi. Echi di un mondo immaginario. A Castel Sismondo, invece, spazio all’immaginario eroico con Superman, l’uomo del domani, personaggio simbolo di questa edizione. Cartoon Club assegnerà poi i Premi alla carriera a Manara per la letteratura a fumetti e a Maurizio Forestieri per il cinema d’animazione. Su circa 2mila pellicole ricevute, ne sono state selezionate 300 da giurie internazionali, tra cui i premi Oscar iraniani Molayemi e Sohani.

La parte più pop esploderà con RiminiComix: sfilate cosplay, omaggi alle Winx e il concerto finale di Giorgio Vanni, preceduto da un’esibizione speciale sulla motonave Bella Rimini, in pieno stile balneare riminese. Per i fan sarà un’occasione imperdibile per vivere l’energia delle sigle cult in una cornice unica. Una settimana all’insegna della fantasia, tra cultura, creatività e divertimento per ogni età. Un evento che conferma Rimini come capitale dell’immaginario, capace di parlare a tutte le generazioni e di fondere con leggerezza arte alta, cultura pop e passione per le storie. Con un programma così trasversale, Cartoon Club si conferma non solo una festa per appassionati e famiglie, ma anche un punto di riferimento internazionale per chi ama il linguaggio visivo.

Federico Tommasini