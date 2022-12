In viaggio nel mondo delle energie invisibili

La scrittrice Fredericha Taccari

“Gli occhi dell’anima non vedranno mai ciò che vede semplicemente la mente, sentiranno oltre, ascolteranno in modo sensibile, percependo il vero”.

Da qui parte l’ultima opera di Fredericha Taccari, artista e scrittrice 37enne marchigiana. Il suo quinto libro "L’invisibile e la natura umana” è un viaggio per scoprire ed elevare se stessi, scendendo in profondità, arrivando così a conoscere e a percepire il mondo delle energie invisibili.

"Il mio intento, dopo un lavoro su me stessa, di introspezione, iniziato nel 2016 e tuttora in corso – spiega l’autrice –, è trasmettere messaggi positivi, di consapevolezza e conoscenza di sé, con ciò che scrivo amo creare spunti di riflessione per raggiungere il benessere tra corpo, mente e anima, in questo periodo in cui il mondo è dominato dal caos. Un’epoca sì di grande progresso, ma anche un tempo in cui l’uomo ha perso il contatto con se stesso e la propria spiritualità, intesa come ricerca e ascolto profondo del proprio essere entrando in contatto con la parte più intima e segreta di se stessi. La verità è dentro di noi, bisogna avere il coraggio di scendere in profondità, lasciarsi irradiare dalla propria luce interiore, è insita in ognuno di noi, per accendere il buio che si sta creando fuori, nel mondo”.

L'ultimo libro della scrittrice Fredericha Taccari

Nel 2018 Fredericha ha cominciato a pubblicare i suoi primi libri ("Ogni istante respirato”, “Amare semplicemente amare” e “Ritrovarsi donna”). Nel 2020 ha deciso di iniziare a mettere il suo percorso interiore, la propria esperienza diretta a “servizio” degli altri nel suo libro “Il risveglio dell’anima”.

Ora ha dato vita a "L’invisibile e la natura umana” per andare oltre il concetto prettamente fisico della materia. “Per conoscere il proprio sé superiore, diventare sensibili, attenti e consapevoli di ciò che siamo – afferma la scrittrice – è necessario dare importanza alla propria anima, ascoltarsi, conoscersi in modo intimo e profondo. Bisogna riconoscere queste energie invisibili, andare oltre quello che la mente è abituata a vedere, oltre a ciò che è razionale, staccarsi dalla superficie delle cose per scendere in profondità. Un abile mezzo per fare questo è di certo la meditazione, che non è altro che l’osservazione in modo intimo, attento e sensibile di noi stessi e di ciò che ci circonda, utile per comprendere al meglio la nostra realtà. Niente di più concreto, parliamo del “qui e ora”, dell’essere presenti a se stessi. E’ necessario avere una mente libera da condizionamenti, lavorare sulle nostre emozioni, riconoscerle, osservarle, purificarle e lasciarle andare, è necessario sempre comprendere ciò che accade al nostro interno in ogni situazione che viviamo, in più dobbiamo avere una cura molto scrupolosa ed attenta del nostro corpo, non dimentichiamo che è il nostro tempio”.

Per Taccari il segreto è questo: riscoprire se stessi in una situazione più elevata, vedere la realtà con occhi diversi, da una prospettiva diversa, e vivere in modo autentico, sensibile e profondo.