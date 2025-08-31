Fumetti con vista a Capodarco ’InCom... ics’ racconta il mondo

Il contesto è una delle terrazze più belle del territorio, un angolo che sembra davvero vicino al cielo. È lo spazio che la comunità di Capodarco (Fermo) dedica, il prossimo 6 settembre, a partire dalle 17, alla seconda edizione del Festival del Fumetto InCom... ics , un evento pensato per celebrare il fumetto non solo come forma d’arte, ma anche come linguaggio capace di raccontare il mondo. È una giornata tra disegni e immagini, costumi e incontri, riflessioni e musica. Ad aprire l’incontro sarà don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco. Il programma della giornata sarà ricco e variegato: workshop dedicati al fumetto, stand di artisti, fumetti e libri, un’ampia area gioco, il raduno cosplay e uno stand gastronomico.

A tenere il workshop sulla teoria del colore sarà Marta Manfredi, gli artisti presenti sono Brandizi, Cerisciola, Scipioni, la stessa Manfredi, Diamanti, Berilli e Romanelli. A portare i fumetti saranno La tana dell’Otaku, il collettivo di autoproduzione fumetti Dark Gun Comics, la libreria Il gatto con gli stivali. Il critico cinematografico Lorenzo Scipioni presenterà la figura di Superman, un eroe per tutti, contro il culto del potere, a partire dalle 17,45, a seguire una riflessione proposta con la collaborazione della Rete studenti medi Noisette; la presenza di Elisa Africani e Luca Piermartiri, con la moderazione di Dorotea Vitali, per il dibattito dal titolo Tra pixel e realtà, risonanze della vita iperconnessa, che offrirà una riflessione sul rapporto tra vita digitale, identità e narrazione contemporanea.

La serata si concluderà con il concerto di Le Trote Nokohori in programma per le 21,30. "Con InCom...ics, la Comunità di Capodarco di Fermo intende dare vita a un appuntamento che unisce creatività, socialità e riflessione culturale", spiegano gli organizzatori.

"Il fumetto diventa così non solo intrattenimento, ma anche strumento di lettura critica della realtà, capace di avvicinare generazioni diverse e stimolare nuove prospettive sul presente".

Un’arte, quella del fumetto, che diventa occasione di incontro, di riflessione, su una lingua che raggiunge tutti. L’ingresso all’intera giornata è gratuito ed aperto a tutti, appassionati e semplici curiosi, per un viaggio di colori e di immagini.