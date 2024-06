Gazpacho e zuppe fredde. Ecco l’estate!

Cucci

Non so voi, ma quando arriva l’estate personalmente cambio le esigenze del palato. Insomma, ho voglia di mangiare cose che sanno proprio d’estate. Ed ecco un ricettario che adoro e che può essere un’idea gustosa e salutare: quello delle zuppe o creme fredde. Direte voi, "ma sono un classico!". Sì. È vero, ma poi difficile mettersi sull’argomento, soprattutto perché entrano in ballo le verdure e si sa, pulirle, prepararle, non piace a molti. Al numero uno della mia classifica ecco il gazpacho di melone con gamberi: 300 gr di melone, 50 gr di mollica di pane raffermo, 8 code di gamberi, olio evo, sale e pepe e un po’ di limone zestato, che poi vuol dire gratuggiato. E al secondo posto la zuppa fredda di cetrioli e feta con un piccolo segreto dolce ispirato dalla stagione: la ciliegia. Quindi: 2 cetrioli, 5/6 foglie di menta, 200 gr di ciliegie, 1 cipollotto fresco, 50 g di yogurt greco magro, feta, 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Ben arrivata estate!