’Genio e gioventù’ con la Ymeo. Cinque concerti per nuovi talenti

La musica come passione, vocazione e, soprattutto, come promessa. È questo lo spirito di ‘Genio e gioventù’, rassegna organizzata dall’Orchestra dei Giovani Europei (Young Musicians European Orchestra), ideata dal Maestro Paolo Olmi, in programma dal 19 ottobre al 23 novembre nella sala Sangiorgi della Fondazione ‘Angelo Masini’ di Forlì. In cartellone ci sono cinque appuntamenti dedicati ai giovani talenti, tutti in programma la domenica mattina dalle 11. Una rassegna che, come spiega lo stesso Olmi, nasce da un’idea chiara: "Investire nel tempo sugli stessi musicisti, accompagnandoli nella crescita e nel loro inserimento nel mondo dello spettacolo". Un progetto, quindi, che non si limita alla vetrina, ma diventa un percorso dedicato alle promesse della musica. Realizzata anche grazie al sostegno del Comune di Forlì, la stagione di quest’anno propone un viaggio attraverso celebri pagine del repertorio solistico orchestrale, presentate in raffinate trascrizioni d’epoca per pianoforte.

Ad aprire la rassegna, domenica 19 ottobre, sarà il pianista Lorenzo Bovitutti, impegnato in un’impresa di grande respiro: la monumentale Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner. Il 26 ottobre, spazio ai fratelli Emiliano ed Emanuele Gennari, rispettivamente al violino e alla viola, che interpreteranno la Sinfonia Concertante K.364 di Mozart, accompagnati al pianoforte dal forlivese Filippo Castelluzzo. Dopo la pausa di Ognissanti, il 9 novembre sarà la volta del violoncellista di origine cinese Haolong Chen e del pianista Ludovico Falqui Massidda, con un programma interamente romantico: Fantasiestücke e Adagio e Allegro op. 70 di Schumann, seguiti dalla Sonata n.1 op. 38 di Brahms. Il 16 novembre toccherà al giovanissimo violinista Daniele Pini, già noto al pubblico forlivese grazie alle masterclass di Stefano Pagliani e della Scuola Italiana d’Archi. Accompagnato da Falqui Massidda, affronterà pagine di grande virtuosismo, dal Concerto op. 35 di Cajkovskij alla Carmen Fantasie di Franz Waxman. A chiudere il ciclo, domenica 23 novembre, sarà il pianista Daniele Lasta, con un programma di straordinaria intensità: la Sonata K.333 di Mozart, la Sonata in fa maggiore op.14 n.3 di Schumann e la Sonata Tragica op.39 n.5 di Nikolaj Medtner, raffinato contemporaneo di Rachmaninov.

Dopo la rassegna autunnale, annunciato l’appuntamento più atteso: il ‘Concerto di Natale’, che si terrà il 9 dicembre all’abbazia di San Mercuriale. Sul podio, il nuovo direttore artistico dell’Orchestra, Sancho Almendral, trentenne spagnolo che ha già portato entusiasmo e rinnovata energia al gruppo. Il programma prevede la Meditation di Cajkovskij, le Variazioni su un tema originale op.15 di Wieniawski e la celebre Eine Kleine Nachtmusik di Mozart, con la partecipazione del violinista Mattia Pagliani. "È molto stimolante – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura di Forlì, Vincenzo Bongiorno – contribuire alla realizzazione di un progetto che si fonda sulla fiducia verso i giovani, nel rispetto dei loro tempi e dei loro talenti, ottenendo anche l’importante risultato di far conoscere a tutti la musica classica a un prezzo accessibile". I biglietti, dal costo simbolico di 2 euro, sono disponibili su Vivaticket o direttamente la mattina del concerto (dalle ore 10) alla Sala Sangiorgi. Per informazioni: erconcerti@yahoo.it.