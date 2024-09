George Clooney fotografo a Venezia: l’emozione della professionista marchigiana

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 3 settembre 2024 – “Prima ho chiamato George Clooney, che poi mi ha ‘rubato’ la macchinetta e ha scattato cinque foto, che custodirò gelosamente”: è piena di gioia, e ovviamente elettrizzata per quanto le è capitato, Cinzia Camela, fotografa nata ad Ascoli che vive a San Benedetto del Tronto, che ha vissuto un episodio che sicuramente ricorderà per tutta la vita.

George Clooney e la fotografa marchigiana Cinzia Camela, protagonisti di un simpatico siparietto a Venezia (foto Ansa)

E' successo alla Mostra del Cinema a Venezia, dove la professionista si trova, ovviamente per il suo lavoro, ai lati del red carpet che in questi giorni viene percorso da artisti, star di fama internazionale. Lo stesso che ha visto acclamati Gerge Clooney e Brad Pitt, arrivati domenica a Venezia per presentare il film fuori concorso, che li vede interpreti, ‘Wolfs’ di Jon Warrs: il primo, dopo aver raggiunto il gruppo di fotografi si è avvicinato a Cinzia Camela e le ha "rubato" la macchina fotografica per qualche istante, scattando alcune foto. Il tutto, è accaduto davanti agli obiettivi di macchine fotografiche e di telecamere dei media arrivati da ogni Paese, e quindi immortalato sta facendo il giro di tutto il mondo, con la professionista che si è vista sottrarre la macchinetta dal celebre artista di Hollywood, per una esperienza sicuramente indimenticabile.

“Ancora mi devo riprendere”, confida la Camela, che nella foto che la ritrae con Clooney abbraccia l'attore.

Clooney e Brad Pitt, arrivati a Venezia il primo con la moglie Amal Alamuddin, il secondo con la fidanzata Ines de Ramon, accolti tra le urla dei fan al loro arrivo al Lido di Venezia, successivamente sono stati protagonisti, tra selfie e autografi, sorrisi e gag, concedendosi al pubblico che li acclamava: uno show di quaranta minuti sul red carpet, che ha coinvolto, appunto anche i fotografi che erano schierati ai lati del tappeto rosso.