Giacobazzi and Friends al Ferrara Summer Festival: il programma completo

Ferrara, 7 aprile 2023 - Sarà una serata di grandi risate quella annunciata dal Ferrara Summer Festival che per il 18 luglio lancia il ‘Giacobazzi e friends’, vera grande garanzia di successo. L’appuntamento in Piazza Trento Trieste è dunque con il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi, protagonista con il suo nuovo spettacolo “Giacobazzi and friends”, ricco di ospiti e che vede il meglio di queto fantastico personaggio, capace di far sorridere ma anche riflettere, e, come dice lo stesso Andrea Sasdelli, vero nome del noto cabarettista di Alfonsine, ‘è cresciuto insieme al pubblico che lo ha sempre seguito’.

Saranno dunque due ore di spettacolo e fra i suoi “friends” spiccheranno Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi e Maria Pia Timo. Il racconto di come nasce il personaggio è bello e divertente al tempo stesso. E’ uno spettacolo che non fa solo ridere ma tratta anche un paio di argomenti seri nella maniera giusta.

Il calendario completo

Il calendario completo del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque:

- Peggy Gou il 17 giugno

- Max Angioni il 18 giugno

- Drusilla Foer il 22 giugno

- Modà il 23 giugno

- The Lumineers il 24 giugno

- Salmo il 28 giugno

- Coma Cose il 29 giugno con o Nu Genea

- Biagio Antonacci il 30 giugno

- Eros Ramazzotti il 5 luglio

- Paul Kalbrenner l’8 luglio

- Lazza il 9 luglio

- Giorgia l’11 luglio

- Steve Hackett il 12 luglio

- I Soliti Idioti il 13 luglio

- Black Eyed Peas e Paola e Chiara il 14 luglio

- Guè, Ernia, Shablo, Geolier il 15 luglio

- Giacobazzi e Friends il 18 luglio

- ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ il 19 luglio

- Gianni Morandi il 20 luglio, Madame il 21 luglio.