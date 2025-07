Gianni Morandi e lo stress: "Non ho più paura del palco"

È iniziata con Gianni Morandi la quarta edizione di ’Tutto esaurito. Il Festival dello Stress’, la rassegna ideata da Emilio Marrese che porta sul palco dell’Arena del Sole di Bologna grandi personaggi per raccontare paure e tensioni legate alla carriera. Ogni serata, a ingresso gratuito, prevede un dialogo tra l’ospite e uno psicoanalista. La serata si è snodata tra ricordi e applausi, con Morandi in un dialogo sincero con il pubblico: "Prima di salire sul palco un po’ di stress c’è, poi canto e mi sento libero. Da ragazzo lo facevo con paura, ora mi rilassa". Finale con un’esibizione live, chitarra e voce, con alcuni dei suoi brani più amati: da ‘Canzoni stonate’, alla celebre ‘C’era un ragazzo’ fino a ‘Uno su mille’. "Finalmente ho cantato anche all’Arena del Sole, non lo avevo mai fatto" conclude Morandi. Stasera sarà la volta di Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino; poi il cardinale Matteo Zuppi e infine l’attrice Paola Quattrini.