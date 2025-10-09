Giannini nel duomo di Modena : "La poesia? È come una musica"

"Hanno scritto che la musica è il linguaggio di Dio. Ebbene, io penso che anche la poesia custodisca un elemento trascendente, un’armonia che la rende affine alla musica. E ogni parola è come una nota", confida Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano, oltre 120 film, una candidatura all’Oscar, sei David di Donatello, sei Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e una stella sulla Hollywood Walk of fame. Domani e sabato sera nella meravigliosa cornice del duomo di Modena, in occasione delle giornate dedicate al Patrimonio Unesco, sarà il protagonista di un viaggio emotivo fra ’Versi senza tempo’, un recital lungo otto secoli di poesia, accompagnato dall’ensemble del maestro Marco Zurzolo. Già sold out da settimane, lo spettacolo (organizzato da Ert) si potrà seguire anche in ‘filodiffusione’ ai Musei del Duomo.

Come ha pensato questa sua ‘lectura’? "Come un itinerario attraverso i secoli della letteratura, da Petrarca e Dante fino a Pier Paolo Pasolini e Alda Merini. Ma a Modena, proprio perché ci troveremo in un luogo meraviglioso, dalla storia millenaria, non potrò che iniziare con San Francesco e il suo ‘Cantico delle Creature’ che è la prima poesia scritta in italiano, un’ode alla bellezza del creato: sono versi straordinari".

Quando è arrivata la poesia nella sua vita? "Un po’ tardi. A scuola non ho imparato ad amarla, e anche all’Accademia di arte drammatica non l’ho incontrata subito. È stato Andrea Bocelli, qualche anno fa, a ‘invitarmi’ alla poesia: era nato un progetto che avremmo dovuto realizzare insieme, di poesie recitate e cantate, ed è stato allora che ho iniziato ad approfondire. L’idea poi non ha avuto seguito, ma da quel momento è nata una passione per la poesia".

Qual è il suo poeta prediletto? "Senza dubbio Giacomo Leopardi. Mi affascina pensare a lui mentre cesellava ogni parola: magari componeva qualche verso, poi lo lasciava decantare mesi e lo riprendeva, modificando una parola, proprio come un musicista cambia una nota. Ogni parola così acquista una luce, un senso. Ma non posso certo dimenticare Dante oppure Shakespeare: in questo recital proporrò anche il monologo di Marco Antonio dal ‘Giulio Cesare’, un brano che amo sempre ritrovare".

Anni fa le poesie si imparavano a memoria a scuola. Sarebbe giusto che si facesse anche oggi? "Credo che la poesia sia nata per essere soprattutto letta: io stesso, quando mi trovo davanti i versi sul leggio, spesso incontro una parola, un accento, un momento che si riaffaccia come un lampo. Qualche poesia si può portare a memoria, certo, ma la lettura ci offre una relazione più intensa con il testo e con l’autore".

Il suo è un percorso straordinario: ma prima di arrivare a fare l’attore, aveva altri progetti... "Sono un perito elettronico e mi avevano offerto un incarico in Brasile per lavorare sui primi satelliti artificiali: avevo ricevuto anche un’offerta dall’Ibm. Poi la vita ha avuto una svolta, ed eccomi qui. Però c’è qualcosa che lega l’elettronica al mestiere di attore".

Quale? "L’invenzione. Quando si lavora con i circuiti, con la corrente, con i componenti, si deve creare, si deve inventare. Allo stesso modo un attore, quando affronta un testo o una sceneggiatura, deve ‘inventare’ il personaggio, farlo diventare presente, vivo, suo. In ogni invenzione, poi, è fondamentale la fantasia".

Qual è il segreto di una carriera così lunga e ricca? "Non perdere mai lo spirito del fanciullo. Recitare in francese si dice ‘jouer’, in inglese ‘play’, quindi ‘giocare’".