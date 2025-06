Gigi D’Agostino, Ralf e Angello. Sfilano i dj nelle notti dello Space

Da Ilario Alicante a Ralf, Gigi D’Agostino e Steve Angello. Le stelle tornano a brillare sulle colline di Riccione. Dopo la data zero, tra fuochi d’artificio e una maratona musicale di dodici ore, il calendario dello Space si fa ogni giorno più succoso tra dj nazionali e internazionali a comporre l’estate della discoteca. Si torna in pista per il weekend della Notte rosa, il 21 giugno, al ritmo di due leggende della consolle: Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Un vero e proprio ‘b2b’ come si dice in gergo, in cui i due dj condivideranno i banchi, mixando a turno e dando vita ad uno degli eventi di musica elettronica più attesi d’Europa. Una settimana di riposo e il 28 di nuovo allo Space con un altro duo d’eccezione, quello composto da Gordo e Ralf. Il primo, direttamente da Washington, il secondo invece un affezionato della Perla verde dove ha cominciato a mixare nel 1980.

Dopo essere passato per i migliori club della Riviera, Ralf si esibirà per la prima volta anche allo Space. Il 12 luglio sarà poi il turno di Ilario Alicante e il 19 il ‘Capitano’ della dance italiana e non solo: Gigi D’Agostino. Dopo una malattia che l’ha tenuto lontano dalla consolle per diverso tempo, nel 2024 è tornato sulle scene, dando il via a serate per tutta Italia. Gigidag farà ballare lo Space a ritmo delle indimenticabili L’amour trojours, Bla bla bla e tutte quelle hit che l’hanno reso uno dei dj più conosciuti all’estero.

Federico Tommasini