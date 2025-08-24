Giochi e leggende nella città giardino. Sport e divertimento, buona la prima

Successo per la prima edizione di Giochi nella Città Giardino, il format ideato da Simona Ventura e Giovanni Terzi che ieri ha visto gareggiare sportivi e volti noti dello spettacolo nella Partita delle leggende andata in scena allo Stadio dei Pini di Milano Marittima. Se il team di Terzi aveva vinto le gare di padel e bocce, la squadra di Super Simo si è aggiudicata quelle di beach volley e di calcio (4-0), vincendo la competizione. Una prima edizione di eventi legati a sport e cultura fra Cervia e Milano Marittima. "Tutti vengono molto volentieri a Cervia e Milano Marittima – hanno raccontato entusiasti Ventura e Terzi –. Noi abbiamo fatto il pienone per questa prima edizione e abbiamo visto che la città ha risposto benissimo e in tanti ci aiutano. Questo ci rende molto felici. Siamo appassionati della storia della famiglia Batani, una delle più importanti d’Italia. In questa edizione, in cui ci ha aiutato anche Apt, abbiamo pensato al tema dello sport, del divertimento e del ritrovarsi come filo rosso che ci accompagnerà, speriamo, anche nelle prossime estati magari allungando l’edizione. È una iniziativa alla quale teniamo molto: questo è un luogo bellissimo, immerso nella natura". Insomma, sembra già un ‘arrivederci’.