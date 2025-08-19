’Giochi nella Città Giardino’ al via. La tre giorni con Ventura e Terzi

Tre giorni di sport, intrattenimento e ospiti famosi per un nuovo grande appuntamento che sbarca a Cervia e Milano Marittima da giovedì a sabato. La prima edizione dei Giochi nella Città Giardino, ideata e guidata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con la collaborazione dell’ex dirigente Federcalcio Alberto Mambelli, proporrà sfide atletiche tra squadre di campioni sportivi e vip affiancati dai cittadini, i cosiddetti ’nip’. Oltre ai giochi sportivi, ogni sera, dalle 21, immersi nel verde del rotonda Primo Maggio (Milano Marittima), Ventura e Terzi condurranno le interviste a grandi personaggi.

Giovedì è la giornata di sorteggio delle due squadre che saranno capitanate una da Ventura e l’altra da Terzi, pronte a darsi battaglia in un clima di festa e sana competizione. Alle 21 nella Rotonda Primo Maggio la prima delle tre serate con il talk show dove si alterneranno Franco Nero, icona del cinema italiano, Maurizia Cacciatori, simbolo della pallavolo femminile azzurra, Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca e Dino Giarrusso, noto per le sue inchieste e il suo impegno in politica.

Venerdì l’appuntamento è dalle 15 nella spiaggia del Fantini Club (lungomare Deledda 182, Cervia, a ingresso libero). Le gare si alterneranno tra beach volley e padel. Alle 21 alla rotonda Primo maggio ospiti della coppia saranno: il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto a Tokyo e Parigi, la tennista Camila Giorgi e Diego Armando Maradona Junior, figlio del calciatore. Presenti Rossella Erra, opinionista a Ballando con le Stelle, Francesco Mazza, inviato di Striscia La Notizia e il giornalista Santo Pirrotta. Ritroveremo anche Giarrusso.

Sabato sarà la volta della gara di bocce che si svolgerà al Bagno Dario dalle 11 (traversa XVI Pineta, 315 Milano Marittima, ingresso libero) e alle 17 di uno degli appuntamenti più attesi: la Partita delle leggende, in programma, con ingresso libero, allo stadio dei Pini di Milano Marittima. Sul terreno di gioco si sfideranno due squadre d’eccezione: il team di Ventura, guidato in panchina da Arrigo Sacchi e il team di Terzi, allenato da Alberto Zaccheroni. A dirigere l’incontro sarà Paolo Dondarini, già arbitro in serie A. Scenderanno in campo nomi che hanno scritto pagine memorabili della storia calcistica, tra cui Sebastiano Rossi, Massimo Bonini, Massimo Agostini, Lorenzo Minotti e Ruggero Rizzitelli, Christian Maggio, Fabio Bazzani, Diego Armando Maradona Junior.

Sabato sera di nuovo l’appuntamento è in rotonda Primo Maggio con l’interviste a: Cristina Plevani, vincitrice de L’isola dei Famosi, del cantautore Paolo Vallesi, della showgirl Alessia Fabiani e del comico Ubaldo Pantani. Chiudono l’evento in grande stile due miti della musica degli Anni ’80, Jo Squillo e Sandy Marton e la dj Michelle Masullo che insieme a Ventura, Terzi e gli ospiti accenderanno la serata di sabato con la grande festa Remember al Pineta di Milano Marittima, aperto a tutti (ingresso a pagamento). La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune e Apt Servizi Emilia-Romagna.