Giorgia Cardinaletti, chi è la conduttrice di Tg1 mattina estate

Ancona, 18 giugno 2023 - Giorgia Cardinaletti, 36enne di Fabriano, giornalista e conduttrice televisiva (nonché, si dice, nuova fidanzata di Cesare Cremonini), è il volto di punta dei telegiornali di Rai 1: da domani inizia infatti la conduzione di Tg1 mattina estate, il nuovo spazio di approfondimento della rete ammiraglia Rai. Il programma – curato dalla redazione del Tg1, con la collaborazione del day time – andrà in onda dal lunedì al venerdi dalle 7.30 alle 9 del mattino. A Giorgia Cardinaletti si alterneranno altri volti noti del Tg1. Il programma andrà in onda dopo la consueta rassegna stampa delle ore 6.30. "La prima parte della trasmissione, dalle 7.30 alle 8.30, sarà prettamente informativa" - spiega Giorgia Cardinaletti, scelta dal nuovo direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci come prima conduttrice del nuovo programma della rete ammiraglia della tv pubblica - Ci saranno approfondimenti sui temi del giorno, con ospiti e inviati, per stare sull'attualità e per fornire la rigorosa informazione del Tg1 a chi si sta preparando per uscire e andare a lavorare".

Tra i primi ospiti in scaletta per il caffè delle 8, Amadeus e Gigi D’Alessio. E un’intervista esclusiva a Elon Musk.