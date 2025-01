’Giselle’, la danza dell’amore tradito

Per chi ama la danza è un’occasione imperdibile per immergersi un mondo fatto di grazia e sogno, sostenuto da una tecnica impeccabile. Uno dei più grandi balletti classici di sempre, ’Giselle’, va infatti in scena questa sera a Ferrara al Teatro Comunale Claudio Abbado alle ore 20:30, per la stagione Opera&Danza. L’amore nato dall’inganno è il cuore del balletto, che riporta al più intimo coinvolgimento. La trama narra l’amore tragico di Giselle, giovane e ingenua contadina che s’invaghisce di Albert, un giovane aristocratico arrivato nel suo villaggio. Durante una battuta di caccia il giovane si traveste da suo pari per conquistarla, malgrado fosse già fidanzato. Giselle scopre il raggiro, impazzisce e muore per il dolore e la disperazione. Un pilastro del repertorio romantico.

Balletto romantico in due atti musicato da Adolphe-Charles Adam e coreografato da Jean Coralli, ’Giselle’ incanta ancora oggi l’immaginario collettivo fin dalla sua prima messa in scena nel 1841. La produzione di questa sera è affidata al Russian Classical Ballet, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova, che cura anche i costumi, e si propone di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. Il cast di ballerini, diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche, annovera interpreti di spicco quali Liliia Zainigabdinova, Ilnur Gaifullin e Ivan Sidelnikov. Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali compagnie russe, danno vita a questo ensemble, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con i talenti emergenti della danza classica.