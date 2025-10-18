Giuseppe Laterza: "Agorà, un festival a più voci e coraggioso"

Si chiama Agorà, piazza, nel suo senso antico: luogo di incontro, discussione, confronto. È il primo festival voluto da Editori Laterza a Cesena, dal 24 al 26 ottobre, in un weekend fittissimo di incontri e lezioni, tra il teatro Bonci, la Biblioteca Malatestiana e il palazzo del Ridotto. Il tema è ‘fragilità’, declinato sul lavoro, sull’ambiente, sulla democrazia e soprattutto sull’uomo. Su di noi, sempre più fragili e disorientati. Ma in questo senso i temi messi in campo sono particolari, duri, un po’ senza scampo. Così ad esempio il Festival si apre con la ‘lectio’ di Alessandro Barbero 1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale, mentre domenica alle 21 sarà Alessandro Vanoli a chiudere il programma con L’invenzione dell’Occidente. In mezzo, nomi come il cardinale Matteo Zuppi, Gino Cecchettin e Giuliana Sgrena. A tessere i fili del festival è Giuseppe Laterza, presidente della casa editrice che dal 1900 (anno più anno meno) tiene come ‘mission’ l’educazione, e anche in questo caso la parola assorbe il senso più ampio.

Se si scorrono i temi affrontati nel festival, si coglie un senso di urgenza nel richiamare al confronto e al guardare in faccia il mondo di oggi: non c’è più tempo per parole vuote...

"Oggi il mondo non si può capire con una lente sola – riflette Laterza, in primo piano anche nel condurre alcuni momenti del festival –: serve un binocolo multifocale. La sociologia, la storia, l’economia, devono stare insieme per creare un orizzonte più ampio. Serve l’analisi, ma servono soprattutto prospettive nuove. Non daremo ricette, o soluzioni sbrigative, ma indicazioni precise sì. Ad esempio Stefano Allievi, docente di sociologia all’università di Padova, che affronterà il tema della convivenza, del confronto con gli altri e degli immigrati dà suggerimenti concreti: dai permessi temporanei alla gestione dei flussi. E così pure Matteo Lancini, sul difficile rapporto tra adolescenti e adulti. Ogni relatore insomma tenterà di dare indicazioni di prospettiva, per capire e per indirizzare".

A giudicare dalle sue anticipazioni, sembrerebbe che spesso queste indicazioni siano basate sul buon senso, ma la politica è ben lontana dal farle sue.

"La politica parla alla ‘pancia’ della gente, ma ignora gli ultimi cinquant’anni di scienza, che ci dicono che nella pancia c’è anche tanta solidarietà perché in fondo noi siamo animali sociali. Dunque è una cattiva interpretazione della pancia. Se gli italiani sono convinti che gli immigrati siano il 30% della popolazione, mentre sono solo l’8%, allora ho gioco facile a parlare di invasione. Che però non c’è. E’ più facile così cavalcare un’onda".

Insomma la politica mente.

"Si è creato tra i social e la politica un circolo vizioso. Ognuno di noi adatta la realtà a una percezione personale. Ma la grande politica ha bisogno di invenzione, creatività e coraggio. Il coraggio è quello di chi crede nel futuro e opera per realizzarlo. Se ognuno guarda solo alle sue scarpe, all’oggi, e non alza mai lo sguardo, il futuro si autoazzera. Anche il successo di un Festival si basa sul coraggio e sul rischio: noi mettiamo insieme nomi famosi con relatori bravissimi ma poco noti che ‘illuminano’ idee nuove.Tante voci, per un confronto che può essere anche scontro, perché no?".

Oggi viviamo in un mondo senza memoria, in cui quello che è accaduto appena ieri ha perso significato. Eppure uno dei temi è dedicato alle ‘Parole pericolose’: memoria, patria, razza, normalità. E pericolose lo sono davvero, fanno paura...

"Certo. La storia cambia continuamente, siamo noi che la rileggiamo e la modifichiamo. Anna Foa ad esempio con il tema Il suicidio di Israele spiegherà perché, dopo gli ultimi fatti, sarà sempre più difficile raccontare storicamente la Shoah. E perché quel ‘mai più’ deve valere per tutti, non solo per gli ebrei. Ma affronteremo anche il tema della Resistenza, ancora controverso. In un’epoca di drammatica polarizzazione bisogna parlarsi, per capire se l’altro ha un punto di vista diverso che mi può interessare. A Cesena non vogliamo offrire neutralità ma pluralismo".

Perché proprio Cesena per dar vita ad un nuovo Festival, dopo Roma, Milano, Trento?

"Per l’appoggio immediato ed entusiasta del sindaco Enzo Lattuca, innanzitutto. E poi perché i festival funzionano meglio nelle città di media dimensione: questo è un progetto pluriennale, Cesena e Agorà cresceranno insieme. Come facciamo sempre poi, abbiamo coinvolto non solo gli attori ma anche le associazioni locali, a cui abbiamo chiesto una partecipazione diretta nella costruzione e nei confronti. Inoltre è un luogo molto bello e accogliente: staremo bene".