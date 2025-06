Gli anni ‘70 e ’80 sotto i riflettori. Ecco il programma

Stasera inizia l’undicesima edizione di Disco Diva a Gabicce Monte. Tre serate all’insegna della musica disco in piazza Valbruna. Si parte oggi con il live della cantante americana Carol Williams. Ecco poi il disc jockey Spiller, il duo di Pesaro Jim, la carica dei Soul Fingers e il trio Tontotronic. Domani si prosegue con Daniele Baldelli, uno dei primi dj nati in Italia, i The Gibson Brothers in arrivo dalla Francia, dj Thor, l’esplosività di Tommiboy e l’attesa ospite Viola Valentino. Domenica la chiusura con i dj set di leggende della musica da ballare come Ricky Montanari e Massimino Lippoli. Presenti anche Tommy Soul, Flavio Vecchi e il gruppo bolognese dei Gaznevada.