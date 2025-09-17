’Glory Days’ per il Boss. Il rock colpisce al cuore

Era il 1985 e in una notte d’estate a San Siro, Bruce Springsteen fece scoprire all’Italia cosa poteva essere davvero un concerto rock: un rito collettivo, una scossa nel cuore, un grido di libertà. Quarant’anni dopo, quello spirito torna a vibrare a Rimini, dove da giovedì a domenica andrà in scena la 26esima edizione dei Glory Days, l’evento che ogni anno celebra la musica e il mondo del Boss. Il tema del 2025, ’Back to the roots’, è un ritorno alle radici emotive e musicali, nel segno di due anniversari simbolici: i 40 anni dal primo leggendario show italiano e i 50 da ’Born to Run’, l’album che ha insegnato a intere generazioni a inseguire sogni oltre l’orizzonte. "Riscopriremo l’essenza della musica di Springsteen, dall’origine folk al rock, anche con l’aiuto di un’artista del calibro di Nile, cresciuto a New York, tra i ritmi di Elvis e quelli di Lou Reed, ancora in contatto con mostri sacri di questo genere – spiega Lorenzo Semprini, tra gli organizzatore dei Glory Days –. Averlo con noi è un onore".

Tra gli ospiti più attesi, c’è infatti il rocker americano Willie Nile, vera e propria icona della scena newyorkese, con 45 anni di carriera alle spalle e collaborazioni con artisti come Lou Reed, Patti Smith, Little Steven e lo stesso Springsteen. Sul palco sarà affiancato da una super band tutta italiana formata da Antonio ‘Rigo’ Righetti, Robby Pellati e Marco Limido. I Glory Days non sono solo un tributo musicale. Sono un momento in cui passato e presente si stringono la mano, sotto il segno di un artista che ha dato voce ai sogni, alle rabbie e alle speranze di milioni di persone. A Rimini, per quattro giorni, Springsteen sarà molto più che una colonna sonora: è un modo di guardare il mondo. Gli eventi si svolgeranno in diverse location della città, dalla Corte degli Agostiniani al Cinema Fulgor, dal Rockisland all’House of Rock e offriranno un programma ricchissimo tra concerti, storytelling e incontri. Venerdì sera si esibiranno i Lovesick, band rock bolognese in rapida ascesa internazionale, e gli irresistibili The Mama Bluegrass Band, con il loro folk potente e travolgente. Sabato alle 16, il Fulgor ospiterà ’The highway is alive tonight’, evento speciale dedicato ai 30 anni di ’The Ghost of Tom Joad’, tra musica e parole. Sul palco, Diego Mercuri & the Joads e lo scrittore Leonardo Colombati, per un viaggio tra le polverose strade d’America, da Steinbeck a John Ford. La serata di sabato sarà dominata dal grande omaggio a San Siro ’85 con la Glory Days Band e tanti ospiti, tra cui Daniele Tenca, Lorenzo Semprini e Renato Tammi. A completare il programma: Phill Reynolds, Lu Silver, Nico Cann, Luca Milani, Anthony Basso, Dave Orlando, e le parole di scrittori e appassionati come Gianluca Morozzi, Dario Migliorini, Ruggero Rosetti, Marco Quaroni e Francesco Coli. Gran finale domenica sera all’House of Rock, con uno show collettivo che ripercorrerà l’intera carriera del Boss, dagli esordi fino agli ultimi lavori. Sul palco: Davide Balbini, Raffaele Pastore, Carlo Ozzella e Diego Mercuri, accompagnati dalla Glory Days Band. "Springsteen non ha solo un pubblico, ma un vero e proprio popolo – conclude Semprini - ed è questo il legame profondo che si celebra con i Glory Days".

Federico Tommasini