Gran finale a Riccione per Cinè. Vicario premiata con ’Gloria!’

È stato Gloria!, diretto dall’esordiente Margherita Vicario, a ricevere il primo premio assoluto Anica 80, giovedì nell’arena Ceccarini a Riccione per Cinè. A consegnare il riconoscimento alla regista, al protagonista Paolo Rossi, alla produzione e alla Distribuzione 01, è stata Lucia Borgonzoni sottosegretaria del Ministero alla Cultura, affiancata da Remigio Truocchio di CineEventi. Altri premi sono andati a La vita da grandi di Greta Scarano, presente Yuri Tuci, e L’ultima settimana di settembre, col regista Gianni De Blasi con Diego Abatantuono e Guendalina Losito. Premio Anica Mina Larocca a Monica Galantucci di Società M74 e Tiziana Mazzoli di Medusa Film e lo Speciale Anica80 Dalla Pagina al Grande Schermo a Roberto Proia per la sceneggiatura de Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ieri, per la convention della PiperFilm sono arrivati Lillo Petrolo, Naska e Maurizio Lastrico per Tutta colpa del rock di Andrea Jublin, Claudio Amendola per Fuori la verità di Davide Minnella ed Edoardo Leo per Per te di Alessandro Aronadio. Si aggiungono agli ospiti dei giorni scorsi, tra i quali Monica Guerritore, Pierfrancesco Favino, Michele Riondino, Geppi Cucciari, Anna Foglietta ed Emanuela Fanelli.

Nives Concolino