Greco: "Il museo, la nostra casa comune"

Duecento anni di vita festeggiati con la visita del Presidente Mattarella. Un traguardo importante per il Museo Egizio di Torino, una delle istituzioni italiane di assoluto prestigio internazionale, raccontato nel libro del direttore Christian Greco, ’La memoria è il nostro futuro’ (Franco Cosimo Panini editore) che l’autore presenta oggi alle 18 nella sala conferenze del Museo Civico Archeologico di Bologna che, tra l’altro, ospita una splendida e importante collezione egizia. Intervengono Paola Giovetti, direttrice del Museo e Daniela Picchi, responsabile appunto della collezione egizia. Si replica il 27 febbraio (ore 20.45) a Carpi, auditorium San Rocco con Manuela Rossi, direttrice Musei di Palazzo del Pio e Pierluigi Senatore, giornalista.

Professor Greco, lei ha sostenuto, sin dall’inizio del suo incarico nel 2014, che il Museo debba avere l’autonomia e la connessione come parole guida.

"Certo, l’autonomia nella ricerca, l’indipendenza nel lavoro, basata sulla fiducia da parte delle istituzioni sono il cuore dell’esperienza museale. Noi dobbiamo rispondere alla politica, intesa nella sua etimologia autentica. Il nostro azionista di riferimento è la collettività, la comunità scientifica, gli studiosi, gli enti di formazione, gli studenti. Il Museo Egizio è, da sempre, una delle mete preferite delle gite scolastiche. Pensate che responsabilità abbiamo nei confronti di adolescenti che, a volte, entrano a Torino per la prima volta in un Museo. È a loro che è rivolto il nostro lavoro".

Connessione vuol dire incontro.

"Il Museo è una casa comune per la città. Io sono particolarmente orgoglioso delle nostre politiche, in particolare estive, nei confronti delle persone over 70, che vivono sole e che qui hanno trovato un luogo di incontro. Lo stesso vale per le iniziative rivolte ad avvicinare gli immigrati, specie quelli dal Nord Africa, che qui trovano traccia delle loro radici. Anche attraverso queste occasioni di confronto si costruisce un società nuova".

Lei si è formato in Olanda. Ma che la burocrazia in Italia sia così asfissiante è un luogo comune?

"No, purtroppo è la verità, ed è una di quelle battaglie che bisogna combattere, anche se sottraggono tempo e energie a quello che dovrebbe essere sempre il nostro lavoro: fare ricerca. Siamo sopraffatti da un sistema intrecciato di regole che dovrebbero servire, obiettivo lodevole, a impedire la corruzione e il cattivo funzionamento della cosa pubblica e che invece immobilizzano la macchina statale, creando una percezione negativa. Ed è un peccato perché le istituzioni, con le quali io mi confronto quotidianamente, sono fatte da persone che non ho timore a definite eroiche. Combattono la loro battaglia quotidiana contro l’ottusità a volte incredibile di alcune norme e permettono alla normalità di imporsi".

Qual è la lezione più importante avuta nella sua esperienza olandese?

"Io sono arrivato in Olanda per fare l’Erasmus, lì mi sono veramente innamorato dell’archeologia, ho preso la seconda laurea e iniziato a lavorare. Quando facevo come docente i primi esami, una volta, per un problema, ho lasciato i ragazzi, alle prese con un compito scritto, soli per almeno dieci minuti. Avrebbero avuto tutto il tempo per copiare, così chiesi al preside di facoltà se fosse il caso di annullare il test, mi rispose di no. Esaminai i manoscritti, alcuni erano ottimi, altri insufficienti. Domandai ai ragazzi perché non avessero approfittato della mia assenza…Erano sbalorditi dalla mia domanda. Mi dissero, ‘Prof, ma a cosa ci serve studiare se poi copiamo?’ Ecco, questo senso della responsabilità per la costruzione del proprio futuro è una bella lezione che ho ricevuto in Olanda".

Lei è alla guida del Museo dal 2014. Tra i tanti, quale è il momento realmente indimenticabile di questi anni?

"Sicuramente la visita, nel novembre 2024 del Presidente Mattarella che ha trascorso un’ora con noi, insieme a una delegazione del governo egiziano. Percepire, al di là dell’etichetta, la sua vicinanza, è stato l’incoraggiamento più importante a fare sempre di più del Museo un motivo di orgoglio del nostro Paese".