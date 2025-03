Guadagnino e Daniel Craig raccontano ’Queer’

L’accoppiata è stellare. Due vere e proprie star del firmamento cinematografico, Luca Guadagnino e Daniel Craig. Il regista e l’attore (consacrato a perenne fama grazie alla sua interpretazione di James Bond nei film di 007) presenteranno in anteprima il loro ultimo film: ’Queer’. Questa sera dalle 21 saranno infatti in collegamento in diretta streaming con il cinema Fulgor di Rimini, l’Odeon di Bologna, l’Uci Meridiana di Casalecchio e il Rosebud di Reggio per introdurre la proiezione della pellicola.

Presentato in concorso ufficiale alla Mostra del cinema di Venezia e candidato al Golden Globe per il miglior attore, Queer arriverà al cinema distribuito da Lucky Red solo a partire dal 17 aprile. Daniel Craig e Drew Starkey regalano due interpretazioni straordinarie portando in scena una storia d’amore universale, come sempre accade quando a raccontare le relazioni è Luca Guadagnino. Le ossessioni, le dipendenze, le paure, lo svelarsi dei sentimenti, le solitudini, le seduzioni, gli attimi di inspiegabile e impareggiabile gioia si susseguono nel racconto intimo e profondo di Queer, basato sull’omonimo romanzo di William S. Burroughs (Adelphi) del 1985.

Il film è ambientato a Città del Messico nei primi anni Cinquanta, dove l’americano William Lee vaga da un bar all’altro alla ricerca di uomini da portarsi a letto, nel frattempo facendo ampio uso di droghe e alcool. Nonostante un ristretto gruppo di conoscenze abituali, che comprendono il fidato amico Joe, Lee è alla ricerca di qualcosa che questi incontri occasionali non possono dargli. Un giorno però si imbatte per strada in Eugene, giovane e bello, forse gay, forse no. I due si imbarcano in una frequentazione che li porterà anche alla ricerca di una pianta, lo Yage, in grado di stimolare le abilità telepatiche.