Guillermo del Toro omaggia Avati ’L’arcano incantatore’ a Los Angeles

Ha voluto portare i suoi quattro film del cuore e tra questi c’è ’L’arcano incantatore’ di Pupi Avati. Il premio Oscar Guillermo del Toro, quest’anno direttore artistico dell’AFI Fest, il festival dell’American Film Institute, presenterà il film il 25 ottobre all’Egyptian Theatre di Los Angeles, dove si vedranno anche ’Casanova’ di Federico Fellini, ’Barry Lyndon’ di Stanley Kubrick e ’The Duellants’ di Ridley Scott. Ma del Toro ha espresso l’ammirazione per Avati e il suo film del 1996 in tante altre occasioni, come in un libro di interviste uscito nel 2013 ’The best film you’ve never seen’, spiegando che ’L’arcano Incantatore’ "è un film horror pastorale e spirituale, incredibilmente ben documentato. Il ritmo e lo stile sono difficili da descrivere. È il ‘Barry Lyndon’ dei film horror", aggiungendo che lo ha ispirato moltissimo per ’La spina del diavolo’ del 2001. Il film (ambientato nel XVI secolo) con protagonista Stefano Dionisi e Carlo Cecchio è la storia di un seminarista condannato dallo Stato Pontificio con l’accusa di aver sedotto una ragazza, che trova rifugio presso un prete scomunicato per il suo interesse verso l’occulto. L’emozione di Avati, uno di quei grandi registi che puoi chiamare anche solo per cognome e sai subito di chi si parla, è grande.

Maestro, che notizia bellissima... "Questa cosa mi lusinga, dà un senso a tutto, non me l’aspettavo. Anche altri registi, oltre a Guillermo del Toro, mi avevano messo tra i loro 10-12 nomi preferiti, ma qui siamo in quattro, Fellini, io, Kubrick e Scott. Tra tutti i film del mondo ci siamo noi... Mi fa anche un po’ ridere, lo trovo... soprannaturale".

Tra i riconoscimenti ottenuti c’è qualcosa che le manca? "Penso di aver fatto delle cose riuscite, con un loro senso, ma per ragioni che ho già detto tante volte, non sono state viste. Non è che sono state giudicate male, proprio non sono state viste, sono scomparse senza lasciare traccia. Quindi pensare a un film che riprende vita dopo trent’anni, che rivendica una mia esistenza attraverso la scelta di un grande autore mi rende orgoglioso".

Vi siete mai incontrati? "Sì, venne a Roma quattro anni fa, facemmo colazione insieme, con mio fratello Antonio, ed è stato un bell’incontro perché lui è stato affettuosissimo. Mi ha dimostrato subito un apprezzamento singolare, una cosa che non ti aspetti da un collega".

Cosa pensa che abbia in comune con lei, del Toro? "Ci sono delle affinità misteriose tra le persone. Certo, lui è messicano, viene da una cultura che ha il senso del sacro molto profondo, proprio come me. La cultura contadina in cui sono cresciuto era quella là, poi il Concilio ha cambiato tutto, ha fatto ’pulizia’. Ma la superstizione, il mistero, il miracolo, l’inspiegabile, la sacralità anche del male, sono tutte cose che hanno a che fare fare con gli stessi mondi arcaici dai quali proveniamo. Malgrado lui sia più giovane di me è stato nutrito con la stessa pappetta ed è per questo che ci siamo capiti subito. Addirittura voleva produrre un mio film".

Quale? "Un film che non si è mai fatto, ambientato in un castello di Ischia dove c’è il cimitero delle monache, uno dei luoghi più tremendi del mondo, lo scoratoio, dove portavano le monache quando morivano. Qui c’erano degli scranni di cemento con un foro e da lì, progressivamente, si dissolvevano in un putridume su cui le novizie dovevano pregare. C’era già la sceneggiatura, il film si intitolava ’Le signore buie’ e la storia era quella di una ragazza nobile di Noto che non sposandosi veniva portata in questo luogo. Doveva essere una produzione molto costosa, cinque volte più costosa dei miei film abituali, ma poi il 2021 fu per del Toro un anno difficile, sottotono, e quindi non se ne fece più nulla".

Guillermo del Toro ha dato una vera caccia al suo film, perché gliene parlarono mentre girava ’Mimic’ nel 1996, ma non si trovava da nessuna parte. Come mai tanta difficoltà? "Il film fu accolto abbastanza bene, ma il co-produttre e distributore Aurelio De Laurentiis non dà ai i film che fa la visibilità che dovrebbero avere. Ho fatto sette film con lui e nessuno è mai andato in televisione. Se non avessi poi mandato io una copia a del Toro in America, non lo avrebbe mai visto nessuno".