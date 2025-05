Guitar Show: buona la prima. Esplodono le presenze a Bologna

Buona la prima per il Guitar Show alla Fiera di Bologna. Approdata sotto le Due Torri, la manifestazione dedicata al mondo della chitarra, che si è svolta in contempornea con Eufonica e con l’anteprima del Meeting delle etichette indipendenti, ha totalizzato da sola 8.400 presenze, il 20% in più rispetto all’edizione 2024 che si è svolta a Padova. In totale i due eventi, il 10 e l’11 maggio, hanno registrato 13.000 visitatori. Il Guitar show ha potuto accogliere oltre 300 espositori, con una quota di partecipazione estera in costante crescita, che ha raggiunto il 47%. Erano presenti tutte le anime della filiera musicale legata alla chitarra e al basso: liutai, artigiani, costruttori indipendenti, modder, distributori, negozianti e rappresentanti di marchi internazionali. Un’offerta estremamente ampia che ha incluso strumenti elettrici, acustici e tecnologie applicate alla musica. Senza dimenticare la folta presenza di artisti come Phil Palmer, Chris Buck, Drigo e Cesare dei Negrita, Andrea Braido, Jack Gardiner, Mel Previte e Max Cottafavi. Oltre 300 sono stati gli appuntamenti in Fiera e altri 50 dislocati in città grazie agli eventi di Eufonica Off e alla Guitar Week realizzata dal Conservatorio di Bologna con i concerti gratuiti di Cristiano Godano, Statuto e Frida Bollani Magoni, le presenze ai talk di artisti e operatori come Paolo Fresu, Antonio Taormina, Murubutu, Queen of Saba, Delta V, Elasi, Corrado Nuccini. Eufonica, Mei e Guitar Show hanno di fatto messo le basi per una prossima edizione ai massimi livelli.