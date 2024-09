’Happennino’, l’entroterra trionfa. Il Festival tra spettacoli e musica

È il festival dell’Appennino. Anzi è Happennino, il festival dell’entroterra a Pesaro e Urbino, nel nord delle Marche. Tra natura e scorci disneyani, da sette anni è una realtà dove artisti, studiosi e persone si incontrano, dialogano e si scambiano emozioni. Da domani e per tutti i weekend di settembre il programma è ricco. Infatti nell’anno di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura l’evento sarà diffuso, come sempre nei luoghi ma soprattutto nel tempo. I comuni coinvolti sono Piobbico, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Peglio e Sant’Angelo in Vado che saranno raggiunti da Giovanni Truppi, Alessandra Viola, Carota de Lo Stato Sociale e Luca Dini, per citare alcuni.

"Dilatando i tempi del Festival vogliamo ancora di più dare spazio al territorio che ci ospita – raccontano gli ideatori e organizzatori di Happennino Andrea Angelini, Francesco Martinelli e Vittoria Podrini –, permettere a chi partecipa di avere anche il tempo di perdersi tra i vicoli e le botteghe dei centri storici, parlare con le persone del posto e assaggiare i prodotti del territorio". Ma cosa è e cosa ha coltivato dal 2018 il festival? "Happennino è diventato un modo per riappropriarci e riconoscere il valore, l’originalità e il potenziale creativo del nostro Appennino".

Gli ospiti. Giovanni Truppi darà il via al Festival domani, 7 settembre con un concerto a Bacciardi, nel territorio di Piobbico; la scrittrice, attrice e performer Arianna Porcelli Safonov domenica a Mercatello sul Metauro accompagnerà i partecipanti in un trekking/reading dal titolo ‘Transumansia’. Pablo Trincia, narratore e comunicatore contemporaneo il 15 settembre a Borgo Pace terrà un workshop di scrittura a numero chiuso e poi un incontro pubblico sull’importanza dei luoghi nelle storie che racconta. Nella settimana dal 16 al 22 settembre, a Peglio, c’è ‘Vivaio Peglio’, nell’ambito dell’anno di Pesaro 2024, che celebra il rapporto tra cultura e natura. Quindi il 20 la scrittrice e giornalista Alessandra Viola terrà una lectio sui diritti delle piante.

Il 21 sarà la volta degli Stati generali d’Appennino con ‘Stage Appennino’ per accompagnare e ispirare attraverso i racconti e le storie personali ‘fuori dal seminato’, che dall’Appennino hanno preso una piega inconsueta. Ci saranno Luca Dini, giornalista e direttore del settimanale F e di Natural Style, Greta Cristini, analista geopolitica, reporter e scrittrice, Sofia Maresca, esperta di semiotica e responsabile comunicazione dell’organizzazione culturale Sineglossa e l’imprenditore e viaggiatore Filippo Carbonari. A seguire dj set di Carota de Lo Stato Sociale. La domenica sarà la volta di una passeggiata alla ricerca di erbe spontanee e ‘piante stronze’ con l’agri-influencer Francesco Broccolo. La chiusura, il 29, a Sant’Angelo in Vado, con il concerto degli Ex Otago, tra il verde e i calanchi tipici delle montagne appenniniche.

Per informazioni www.happennino.com o sui social Happenino.