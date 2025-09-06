I ’figli delle stelle’ volano ancora. Alan Sorrenti: "Un inno alla gioia"

Domani a partire dalle ore 19 piazza Saffi a Forlì si trasformerà in una grande balera a cielo aperto: prende il via ‘Cara Forlì’, la manifestazione dedicata al liscio, con Alan Sorrenti come ospite speciale. Il cantautore porterà sul palco la sua unica tappa in Emilia-Romagna del ‘Magico Tour’, tra grandi successi e sorprese pensate per il pubblico romagnolo. L’ingresso è gratuito.

Sorrenti, il suo ‘Figli delle stelle’ è un brano che ha superato i 40 anni, restando un inno senza tempo: qual è la forza che lo rende ancora attuale?

"’Figli delle Stelle’ è un caso unico. L’ho registrata a Los Angeles ed era avanti rispetto ai tempi. In Italia venne subito catalogata come ‘disco’, ma non lo era: apparteneva al soul pop funky americano, uno stile poco conosciuto qui. La sua forza sta nella sonorità nuova, ma anche nel fatto di aver attraversato generazioni. I genitori l’hanno trasmessa ai figli, legandola a momenti di gioia. Oggi, con mia sorpresa, i giovani la sentono ancora più propria: un inno alla libertà e all’unione. In fondo, forse sono loro a sentirsi davvero ‘figli delle stelle’".

Cosa rende ‘Tu sei l’unica donna per me’ così speciale da essere ancora oggi la colonna sonora di molte coppie?

"Con quella canzone credo di aver toccato il cuore degli italiani: è una frase che tutti avremmo voluto dire. Non è stato calcolato, è nata in modo naturale ma ha segnato profondamente l’anima del Paese, ancora una volta è legata a momenti di gioia. Quelli sono stati gli anni più belli della mia vita e i giovani, oggi, ripetono quelle stesse parole: per questo il brano ha un valore universale".

C’è un brano che le riporta alla mente ricordi importanti?

"Un altro pezzo a cui sono molto legato è ‘Non so che darei’, contenuto nel terzo album della mia trilogia americana, ‘Di notte’. Lo portai all’Eurovision di Rotterdam nel 1980 in rappresentanza dell’Italia. Fu per me un grande riconoscimento e ancora oggi il pubblico lo canta con me. A Forlì lo proporremo in versione acustica".

Nel 2019 ha scritto un nuovo album ‘Oltre la zona sicura’, uscito dopo molti anni di silenzio: cosa l’ha spinta a ricominciare?

"Tutto nasce dal desiderio di trasmettere ai giovani i miei pensieri, la mia musica, le mie emozioni. Sentivo questa necessità e mi sono detto che era arrivato il momento giusto per riavvicinarmi. Questa scelta, in un certo senso, ha anche un aspetto mistico".

Cioè?

"In quel periodo mi trovavo in Giappone per prendere parte a una cerimonia buddista. Dal 1988, infatti, sono, praticante e appartenente alla Soka Gakkai International movimento basato sul buddismo di Nichiren Daishonin. In quell’occasione confermai il mio voto di ‘bodhisattva della terra’, cioè colui che lavora per gli altri e trasmette valori. In quel momento ho capito l’importanza di costruire insieme agli altri".

Ripensando ai suoi esordi, che ruolo ha avuto l’Emilia-Romagna nella sua carriera?

"Ho iniziato a lavorare nei club, dove ho cominciato anche a guadagnarmi da vivere. Oggi sento questa terra parte della mia storia. La considero una regione con una grande voglia di vivere e che resiste ai cambiamenti. Credo si sia conservato uno spirito genuino di amore per la vita. Per questo mi aspetto un bel coinvolgimento da parte del pubblico di Forlì".