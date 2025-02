I Filarmonici di Roma tra melodia e virtuosismo

Melodia e virtuosismo nella grande tradizione musicale italiana. Questo il cuore del concerto che I Filarmonici di Roma, tra i più importanti ensemble di musica da camera del nostro paese, ambasciatori della musica italiana nel mondo, portano domani alle 21 al Teatro Ebe Stignani di Imola, con un programma tutto dedicato ai grandi compositori italiani del passato, da Vivaldi a Rossini.

I Filarmonici di Roma sono un ensemble cameristico di lunga tradizione, molto rinomato a livello internazionale. Nato in seno all’Orchestra da camera di Santa Cecilia, svolgono da sempre un’intensa attività con Uto Ughi oltre a collaborare con le più importanti società concertistiche.

Anche in questo concerto i compositori che presenteranno sono tutti italiani, cominciando con il più antico, il veneziano Antonio Vivaldi per arrivare con il più vicino ai noi, il pesarese Gioachino Rossini. Tra questi due estremi trovano posto anche lo iesino Giovanni Battista Pergolesi e il lucchese Luigi Boccherini. Vivaldi, il ’prete rosso’ per via dei suoi capelli, anima il programma con il bellissimo Concerto per due violini e archi e con il Concerto per violino e archi in Mi minore, detto ’Il Favorito’, perché di eccezionale difficoltà esecutiva e qualsiasi violinista ambizioso lo mette tra i suoi brani ’favoriti’. Sarà il violinista Enzo Bolognese, già primo violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e attualmente spalla dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, a interpretare a questo brano. Di Rossini si ascolterà la Sonata III in do maggiore, tratta dalle sei sonate scritte dal compositore a 12 anni, nel 1804. Di Pergolesi i Filarmonici presenteranno la Sinfonia per violoncello e archi, mentre in chiusura ci sarà la Sinfonia ’La casa del diavolo’ di Boccherini, chiamata così perché sull’ultimo tempo, l’allegro maestoso, lo stesso autore annota che si tratta di "una ciaccona che rappresenta l’Inferno".