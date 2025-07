I Gemelli Diversi aprono stasera l’Unknwn Festival

Torna a Scandiano uno degli appuntamenti più attesi: Unknwn Festival, da oggi a domenica al Parco della Resistenza. Tanti gli ospiti e si comincia subito stasera con i Gemelli Diversi (foto), storica band del panorama hip hop italiano, che ha segnato gli anni Duemila con hit come Mary, Fotoricordo e Un attimo ancora. Il loro stile fonde rap, pop e melodia. Domani è di scena Klingande, producer francese da oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, celebre per l’uso del sax dal vivo e un sound che unisce eleganza e vibrazioni estive. Domenica spazio a Rudeejay e Nicola Zucchi, due tra i DJ e producer più apprezzati della scena italiana. Rudeejay è noto per i suoi remix ufficiali per artisti come Martin Solveig e Bob Sinclar, e per un sound energico che spazia tra Edm e pop-dance. Nicola Zucchi, resident dJj nei top club italiani e internazionali, propone un set house e tech-house raffinato e potente, capace di far ballare ogni dancefloor.