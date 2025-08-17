I migliori beach club dell’Adriatico. La guida per l’eccellenza in spiaggia

di Benedetta Cucci

Il tour delle spiagge è per il terzo anno l’impegno un po’ delizia un po’ de force, che il giornalista Andrea Guolo e l’attrice e autrice sociale Tiziana Di Masi, intraprendono. Partendo da Bologna, macinando 9.000 chilometri e 300 stabilimenti e arrivando in tutta l’Italia dove ci sia un’attività affacciata sul mare. Con passaggi particolarmente affiatati quando si parla di Emilia Romagna e Marche, terre d’elezione per la coppia di ’Beach advisor’, ecco il meglio con tanto di premio, proposto dalla ’Guida ai migliori beach club d’Italia’ edita da Morellini. "L’Emilia Romagna – raccontano – è ben rappresentata nella nuova edizione della guida con 21 stabilimenti. Tra questi, la valutazione più alta è stata assegnata a MarePineta di Milano Marittima, che ha anche conquistato il rating dei ’tre ombrelloni’, la più alta in regione, condivisa con Fantini Club di Cervia e Spiaggia Le Palme di Riccione". E proseguono: "L’alto livello dei servizi e il raffinato design delle postazioni hanno permesso a MarePineta di imporsi nella graduatoria regionale. Ma oltre al vincitore assoluto, sono stati assegnati quattro premi speciali suddivisi per categoria". A imporsi nella ristorazione, conquistando il Cà Maiol Award-Best beach restaurant 2025, è Marè a Cesenatico, il premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il miglior design è invece andato a Spiaggia Le Palme di Riccione e il premio per la qualità e la sostenibilità messo in palio da Audit People è stato conquistato da Altamarea di Cattolica. La miglior location? Per gli autori della guida è a Marina Romea e il titolo è andato a Boca Barranca.

Anche per le Marche ci sono le destinazioni top secondo gli autori: ad Ancona c’è La Capannina di Portonovo, a Civitanova Marche ecco Cala Maretto e Shada Beach Club. Inoltre Chalet Bagni Pinè a Cupra Marittima, Bagni 45 Maristella a Gabicce Mare, Seven Beach a Grottammare, Marino 1958 a Numana. E poi Senigallia con tre luoghi, Bagni 77, Bagni Virgilio 46 e Scalo Zero. "Da studentessa universitaria – racconta Di Masi, qui in veste di consulente esperienziale – prendevo il treno regionale azzardando una meta esotica, e sconfinavo dalle spiagge della Romagna a quelle di Senigallia, meta leggendaria dei miei vent’anni. Le Marche sono ’quel bel mare’, non troppo lontano per chi arriva da Bologna, e c’è quell’atmosfera unica, alla moda, ma sempre un po’ paesana e che a me piace tanto, insomma, qui nessuno se la tira". L’autrice, che nel 2024 è stata inserita tra le 100 donne italiane di Forbes, ama passeggiare sul lungomare e cantare Una rotonda sul mare perché "mi mette sempre un gran buonumore: forse anche per effetto dei cocktail eccellenti di Bagni 77". Tra i vari appunti, rispetto alla regione e al territorio, emerge un’estortazione: "Amici marchigiani, dove sono i vostri prodotti tipici, famosi in tutta Italia? Non mi offenderei se per aperitivo, in spiaggia, ogni tanto mi faceste trovare un bel cono di olive all’ascolana con un fresco calice di Verdicchio".