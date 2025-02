I Motus, l’arte contaminata. Ecco ’Daemon’, il rifiuto che genera il mostro

Da Amburgo a Ferrara. Nella città estense arrivano i Motus – compagnia internazionale di teatro contemporaneo – con ‘Daemon’, il loro nuovo progetto. Il gruppo è nato a Rimini, nel 1991, dall’iniziativa di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. Si tratta di un teatro, quello dei Motus, contaminato di arti visive, danza, performance e musica. La compagnia ha sviluppato un nuovo spettacolo, ‘Daemon’ che, dopo ‘Frankenstein a love story’, si pone come ‘preludio’ per il futuro secondo atto. Ieri mattina, a Ferrara, si è tenuta la presentazione della residenza artistica della compagnia teatrale. Il nuovo spettacolo debutterà, in anteprima nazionale, sabato alle 21 (con replica domenica alle 15,30). All’incontro sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli; Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande; il direttore generale del teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara, Carlo Bergamasco; il presidente dell’associazione culturale ‘Basso profilo’ Leonardo Delmonte e il presidente del consorzio Wunderkammer Roberto Formignani. "L’opera che i Motus stanno costruendo – spiega Delmonte – parte dal romanzo di Mary Shelley e dal tema del mostro. Altri elementi centrali sono la darsena e il molo, luoghi a metà tra terra e acqua, che sono parte della città, ma sembrano esserne estranei. Gli spazi scelti possono essere visti come contesti ibridi della cultura formale e informale. Lo spazio scelto per lo spettacolo non è un teatro infatti, ma l’ex magazzino della Darsena". Prosegue l’assessore Gulinelli: "È motivo di orgoglio ospitare questa prima nazionale. Questa città, con la sua storia e cultura, è votata all’arte e al teatro, adatta a ospitare una storia di diversità tra individui e società. La cultura è elemento di bellezza, coesione e dialogo".

La performance, la cui regia è affidata a Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, sarà interpretata da Casagrande stesso - che torna a calcare il palcoscenico dopo 20 anni - e Alexia Sarantpoulou. "È un momento importante per noi – spiega Bergamasco –, perché abbiamo sempre sostenuto la volontà di portare il teatro fuori dalle sue mura. Il tema è potente e coinvolgente, drammatico e travolgente". La rappresentazione dei Motus è vitale e, attraverso immagini, suoni immersivi e un linguaggio ipnotico, si interroga sulla condizione di chi è escluso. "Questa – spiega Casagrande – è una metafora per avviare una riflessione su cosa sia il rifiuto e quali siano i limiti dell’accettazione. Accusare l’escluso di essere in una posizione di colpa non porta mai l’escludente a un’autoanalisi necessaria". Continua Daniela Nicolò: "È bello tornare a Ferrara in questo contesto e con questo progetto. Stiamo ancora facendo ricerca sul tema, analizzando altre varianti quali il bullismo e l’hate-speech". Conclude Casagrande: "Abbiamo cambiato formato per uscire dal palco: è una performance, più che uno spettacolo. C’è un’interpretazione velata, quasi fosse un’ombra, di questo essere. La creatura non ha nome, ma viene chiamata in molteplici modi. ‘Daemon’, in questa rappresentazione, è il sentimento che cresce dentro di lui. Una dimensione diabolica nata dal rifiuto". Ancora una volta, quindi, i Motus si dimostrano, profondi, interessanti, socialmente attivi e onirici, trasportando lo spettatore in un mondo fatto di visione e travolgimento.

Andriy Sberlati