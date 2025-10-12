I novant’anni di Big Luciano. Grigolo: "Pavarotti ha traghettato la lirica nel villaggio globale"

Sono trascorsi quasi vent’anni da quel giorno, ma Vittorio Grigolo non lo dimentica. Non può dimenticarlo. Era il 2007 e Luciano Pavarotti lo aveva invitato nella sua casa di Pesaro: "Prima di andare a Washington per La Bohème, passi da me". Lo fece cantare a tre camere di distanza: "Voglio sentire se la tua voce mi arriva da lontano". "Era a letto con la flebo nel braccio, si alzò, mi raggiunse e mi disse ‘Ciccio, sei il mio campionissimo. Ricordati che sei un signor tenore e hai carisma’. Quando lasciai Pesaro, ero talmente carico di euforia che penso di aver battuto ogni record in autostrada", sorride Grigolo, the italian tenor, che stasera tornerà a Modena per rendere omaggio al suo Maestro nel giorno del 90° compleanno, ospite d’onore di una serata speciale al teatro Comunale intitolato a Pavarotti e a Mirella Freni. Il concerto (che conclude il Modena Belcanto Festival) riunirà dopo 70 anni la corale Rossini, modenese, e il Fron Male Voice Choir dal Galles che gareggiarono nel ‘famoso’ concorso di Llangollen dove sbocciò il talento di big Luciano. Con loro il soprano Maria Francesca Rossi, il mezzosoprano Benedetta Mazzetto e l’Orchestra della Fondazione Pavarotti diretta dal maestro Matteo Parmeggiani.

Grigolo, cosa ha rappresentato Pavarotti per la lirica?

"È stato il prosieguo di una coscienza musicale che si tramanda attraverso le generazioni: dopo Caruso, Gigli, Corelli, Del Monaco, lui ha ricevuto il testimone e lo ha portato più avanti tecnicamente. Se Caruso fu il primo ad arrivare a tutti su disco, Pavarotti è stato protagonista dei nuovi media e ha traghettato la lirica nel villaggio globale. Ma portare il testimone non è sempre semplice".

Perché?

"Nella radice greca di ‘testimone’ c’è la parola ‘martire’: quando prendi un testimone così importante sai di doverti caricare anche un peso enorme. Certo, Pavarotti lo ha portato con un enorme dono musicale e un immenso carisma. Ma pur sempre di un peso si tratta".

E com’è per lei portare questo testimone?

"Un impegno e una responsabilità da affrontare con la concretezza del sacrificio. Cantare l’opera significa studio continuo, applicazione, e Vittorio Grigolo continua a studiare sempre e con umiltà. Ogni tanto c’è chi prova a mettermi all’angolo, anni fa mi hanno anche lanciato accuse inesistenti: l’invidia è un male sempre presente. Io rispondo con il mio lavoro e con il mio modo di rapportarmi con il pubblico".

All’Arena di Verona, per ’Pavarotti 90’, l’abbiamo vista duettare con Umberto Tozzi in ’Gloria’. Ed era molto rock...

"Perché io sono un camaleonte – ride –, e alla lirica mi piace abbinare altri generi, ma lo faccio andando verso il linguaggio di colui che affianco: se sono vicino a Tozzi divento pop, se avessi a fianco Louis Armstrong sarei jazz, se canto con Brian May divento Freddie Mercury. In fondo tutti adottiamo uno stesso linguaggio che è la musica. Credo sia un modo per far capire soprattutto ai giovani che anche noi cantanti d’opera non siamo tanto distanti da loro".

Se la sua carriera di cantante non fosse decollata, aveva un piano B?

"Le auto. Ho sempre amato correre: sono stato pilota, ho vinto sui kart e nella Formula 3000, ho fatto anche il collaudatore. Ma in fondo le auto e la lirica si assomigliano".

In che modo?

"La voce è il motore, l’orchestra è il telaio, il direttore d’orchestra è come le gomme, ovvero il contatto fra il motore, il telaio e l’asfalto. In pista le gomme fanno la differenza. Anche Karajan amava i motori e scrisse a Enzo Ferrari dicendogli che ogni tanto scendeva in garage e avviava la 12 cilindri: ‘È l’unica orchestra che non posso dirigere’...".

In questi anni lei è diventato papà: come cambia la vita?

"Essere padre è una marcia in più, ti mette di fronte al senso della vita. Ed ecco perché oggi, quando vedo le tragedie di bambini che muoiono in centinaia di guerre insensate, mi verrebbe da volare là e iniziare a cantare. Mi potrebbero bombardare, ma vorrei mostrare il potere della musica. E penso a quello che avrebbe fatto Giovanni Paolo II che ho conosciuto: sarebbe volato in Ucraina o in Palestina e avrebbe gridato ‘Fermatevi!’. Il genere umano non può autodistruggersi".

Quali progetti la aspettano?

"In novembre debutterò come Turiddu in ‘Cavalleria Rusticana’ a Monaco. Intanto sto incidendo un omaggio a Frank Sinatra, da un’idea di Tony Renis".