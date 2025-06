I quadrucci, da comfort food a piatto gourmet

Cucci

La prima volta che m’imbattei in un piatto di quadrucci gourmet fu quasi 10 anni fa al Fourghetti, aperto a Bologna da Bruno Barbieri, un posto che non c’è più. Quadrucci e leggero brodo di pesce era la ricetta su cui non ebbi dubbi: sapore vero di casa, comfort food assoluto, questa l’evocazione. Che però siamo abituati a mangiare d’inverno, un brodino anche di dado, quando è freddo la sera e non abbiamo voglia di cucinare un granché. Se poi siamo raffreddati è un tripudio. Quella volta, invece, lo vedevo scritto per la prima volta in un’importante carta dello chef degli chef. Dal 2016 ad oggi i quadrucci sono diventati i migliori amici di chi vuole sposare tradizione con materie prime doc. Li ho visti – quadrucci in brodo con le vongole – in una cartolina che la deliziosa blogger riminese La Tarte Maison ha realizzato, con altre ricette, per l’azienda vinicola Enio Ottaviani. Jacopo Ticchi della trattoria da Lucio, sempre Rimini, li fa con le canocchie, lo stesso Barbieri li ha riproposti con acqua di mare e curcuma. Ma sono fantastici anche asciutti con i ceci, i piselli. Fate il vostro gioco!