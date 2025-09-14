I suoi reportage dal tocco letterario

Si chiama ’Tondelli Reporter, scatti inediti dai reportage letterari’ la mostra che apre oggi a Correggio, luogo natale dello scrittore. Si tratta di fotografie di Tondelli di luoghi prima immaginati e poi visti fisicamente. Il viaggio a Grasse, a Klagenfurt, a Kirchstetten, seguendo la strada dei propri miti letterari: Bachmann, Prokosch, Auden, Kerouac. Al centro, dunque, il Tondelli profondamente emiliano e nello stesso tempo cosmopolita, attento alle influenze artistiche e letterarie, oltre i confini. L’inaugurazione a Palazzo dei Principi è alle 17, con interventi di Claudio Franzoni e Gino Ruozzi. La mostra, allestita dal Museo Il Correggio e Centro di Documentazione Tondelli, sarà visitabile fino al 18 ottobre.