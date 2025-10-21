Iacchetti: "La musica e il lavoro mi hanno salvato"

La musica gli ha salvato la vita. L’amore più grande è stato per Anna Marchesini, un amore platonico. Va matto per i Beatles, anzi, più per John Lennon. "Era un pacifista, è riuscito a immaginare un mondo senza più guerre né Stati e neppure religioni". Parole che non meravigliano da quando conosciamo Enzo Iacchetti anche come il paladino della causa palestinese. Il suo 25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia), Bompiani, è in libreria. Oggi alle 21 lo presenta a Forlì al Mondadori Bookstore Mega; domani, alle 18, alla Coop Ambasciatori con il comico Vito.

Iacchetti, che effetto le fa consegnare una parte così intima ai lettori?

"Ho paura che pensino di sbellicarsi dalle risate. Si sorride, certo, ma il libro parla soprattutto a mio padre, morto quando avevo 22 anni. Ancora oggi ho i sensi di colpa perché non riuscivamo a parlare, abbiamo sempre litigato".

Non avrebbe voluto entrasse nel mondo dello spettacolo ma le regalò la prima chitarra.

"Penso fosse una provocazione. Non era una chitarra, era una cosa aliena, senza corde e col legno marcio. La mamma è sempre stata più complice, ancora oggi la sogno. Mio padre invece è sparito, anche dai sogni. Ora spero di ritrovarlo".

Piero Angela, raccontando la vita umana al cospetto dell’Universo, la paragonava a un battito di ciglia, una mezz’ora. Da qui ’25 minuti’, ovvero quelli da lei già trascorsi. Come vorrebbe vivere i prossimi ‘cinque minuti’?

"Intanto spero che siano sei, sette. Spero di viverli bene, come i primi 25. Nonostante le cadute, i fallimenti, sono stati anni felici. La musica e il lavoro mi hanno salvato la vita".

Ci spieghi…

"Ho iniziato a suonare a 12 anni. Mi esibivo la notte, quanti giorni ho ‘bigiato’ in quinta ragioneria… Ero bravo nei temi, alla maturità ne scrissi quattro per i compagni. All’orale ho portato la chitarra e ho raccontato la storia della canzone francese. Mi hanno mandato via con un 36".

Com’è finito a fare un comico?

"Negli anni Sessanta trovavi un cantante a ogni angolo di strada. Siccome a scuola ho sempre fatto il cretino, mi sono detto: ‘Perché non provare a fare il comico?’. È andata bene così". Scrive di essere sempre stato severo con se stesso. Ricordare successi e momenti di felicità le ha permesso di essere più indulgente?

"Tutti gli artisti hanno dentro un po’ di malinconia, i comici più di chiunque altro. Da Buster Keaton a Charlie Chaplin, nella vita privata erano dei disastri. Io, se resto a casa tre giorni di fila, cado in depressione. Il mio grande amore è il lavoro: non è qualcuno che ti accarezza o guarda un film con te, ma non mi ha mai tradito".

Le manca condividere la quotidianità?

"Sì, non sono mai riuscito a far innamorare le fidanzate del mio mestiere. Non che fossi un tombeur de femmes, ho avuto tre o quattro amori, una moglie e un figlio".

C’è stato anche un amore platonico che racconta nel libro. "Per Anna Marchesini, è stato il più grande. Nel tragitto Milano-Roma, le sfioravo la mano mentre cambiavo della marcia e lei non la tirava via. All’aeroporto mi ha abbracciato, io non le ho mai chiesto il numero di telefono e non ci siamo più visti. L’amore platonico è il più bello, quello perfetto".

Dopo la lite su Gaza con Eyal Mizrahi, presidente di Amici di Israele, è diventato ‘partigiano Enzino’. Le fa piacere? "Quello che mi dà più gioia è ricevere affetto e stima dai giovani. Non sono tutti rapper che fanno casino o scrivono testi violenti. La maggior parte è attiva, partecipe. Mi arrivano anche minacce e insulti, ma a 73 anni non mi arrendo, continuerò a parlarne".

Amalia Apicella